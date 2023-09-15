  • USD: 26,91 - 26,96
  • EURO: 28,88 - 28,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 8.136,04 puandan başladı.

Ekleme: 15.09.2023 - 10:07 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul güne yükselişle başladıAçılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,29 puan artışla ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.136,04 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,8 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,97 ile ulaştırma oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,3 değer kazancıyla 8.118,75 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin güçlü ekonomiye işaret etmesi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın 'güvercin' sözle yönlendirmeleri ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlarıyla pozitif bir seyir izlendiğini aktararak, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilerin üzerinde artış göstermesine rağmen para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 20 Eylül'deki toplantısında faizi sabit bırakacağı yönündeki beklentilerin değişmesi için yeterli olmadığını dile getirdi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası'den (ECB) yapılan açıklamada bankanın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı belirtilerek, refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği kaydedildi.

Analistler, ECB'nin faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşmış olabileceğine dair beklentilerin arttığını ifade ederek, enflasyona dair gelişmelerin bankanın kararlarında etkili olacağını bildirdi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracatın pay başına 10,24 liradan ilk halka arzını onayladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcılar anketi ve konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret açığı ve ABD'de sanayi üretimi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyesinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Başkan Erdoğan, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor
Erdoğan ve Miçotakis, New York'ta 20 Eylül'de görüşecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, müjdeyi verdi: Konut fiyatları düşecek
Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması: Türkiye'de 9 kişide görüldü
İngiltere'de hastalar tedavi olamıyor! Bekleyenlerin sayısı 7,68 milyona ulaştı
Atina'daki kanlı infazda şoke eden mesaj iddiası: Silahları yok, gelin
CHP'de bir baba-oğul ilişkisi daha bitti! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na bayrak açıyor
New York'ta Türkiye rüzgarı! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde
Yerli ve milli: ATMACA Yunanistan'ın gündeminde! Bir noktaya dikkat çektiler
Külliye'de gençlik buluşması! Başkan Erdoğan: Sayısız oyunu bozduk
Hakan Han Özcan Ankara halkını uyardı! 'Mansur Yavaş, Ankaralılar'a bakterili ekmek yediriyor!'
İstanbul'da başörtülü kadınlara saldıran kadın tutuklandı
Kılıçdaroğlu'na 'özel kalem' ihaneti! ‘Kemal bey adına arıyorum’ diyerek...
Fondaş medyada kafalar karışık: Halk TV'den Kılıçdaroğlu'na misilleme
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AK Parti'den yeni açıklama! En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
CHP’de sürpriz aday: Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen’in yeğeni Prof. Dr. Örsan Öymen, Kılıçdaroğlu’na rakip olacak
Ömer Çelik’ten Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına sert tepki: Cehalet dolu cümlelerle...
CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti
Topal tavşan kolay av! Delegeyi elinde tutan Kılıçdaroğlu memnun: 'Ekremciler'den Özgür Özel'e 'Daha sert ol yoksa 2.adam olursun' baskısı
Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji uyardı! O illere sağanak yağış geliyor!

Fransa yasaklamıştı! Belçika da iPhone 12'yi incelemeye aldı

Fransa yasaklamıştı! Belçika da iPhone 12'yi incelemeye aldı

WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan resmi açıklama geldi

WhatsApp reklamlı mı olacak? Meta'dan resmi açıklama geldi

Erciyes'te bulundu: 385 metre derinlikten çıkarıldı bölgenin yeni turizm kaynağı olacak

Erciyes'te bulundu: 385 metre derinlikten çıkarıldı bölgenin yeni turizm kaynağı olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı

Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!

Rüyasında gördü gerçek oldu: Tam 40 metre!