Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:'2023-204 eğitim yılının bütün eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Tatilin ardından öğrencilerimiz öpğretmenleriyle buluştu. Kendi evlatlarından ayrı tutmadıkları öğrencileriyle kucaklaşan tüm öğretmenlerimize buradan selamlarımı gönderiyorum.Rabbim tüm öğretmenlerimizden razı olsun diyorum. Üzerimde hakkı ve emeği olan saygıdeğer öğretmenlerimi saygıyla anıyorum. Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın gibi görevi başında şehit edilen edilen öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın ismini Cudi- Gabar petrol sahasına verdik. Şehidimizin ismi nesilden nesile taşınacaktır.Bu sene Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bu önemli yıl dönümüne ulaşmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Devletimizin 2. asrına çok büyük bir nizanla gireceğiz. Farklı görüşlerden insanların Türkiye Yüzyılı vizyonunu benimsemesi bizleri cesaretlendirdi.85 milyon el ele, gönül vererek Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Eğitimden teknolojiye ulaştırmadan savunmaya kadar her alanda çok ciddi hazırlık yaptık. 21 yılda yaptıklarımızla Türkiye Yüzyılı'na hazırız.2002'de derslik sayısı 343 bindi. Bugün 2 kata yakın artışla 620 bine çıktı. 500 bin öğretmen varken 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var şimdi. Görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'ni biz atadık. Meslek kanunu getirerek öğretmenlere mali ve ilave haklar tanıdık.Resmi eğitim kurumlarında ek ders karşılığında görev yapanlar ve usta öğreticilerimizle ilgili bir adım atıyoruz. Saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25 oranında ilave artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız. Milli Eğitim burslusu, lisansüstü öğrencilerimizin burslarını da okuduğu okudukları ülkelerin şartlarına göre değişik oranlarda yükseltiyoruz. Burslarda ortalama yüzde 26-27 civarında bir zam yapmış oluyoruz. Her iki müjdemizin de hayırlı olmasını diliyorum.Tahta sayısını 620 bine ulaştıracağız 2023 sonuna kadar. Darbeci zihniyetin eğitimde açtığı tahribatı giderdik. Katsayı adaletsizliğine son verdik. Baş örtülü kız evlatlarımızın önündeki engele son verdik. Ders kitaplarını ücretsiz vererek velilieri büyük yükten, öğrencileri kırtasiye kırtasiye gezmekten kurtardık. Pek çok reformu ülkemize kazandırdık.Ana muhalefet partisi bu milletvekili müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor. Şu anda bu topluluk, bu sözde milletvekillerine gerekli dersi gerektiği zaman en ideal şekilde verecek kalitededir. Biz Mehmetçiğimize hiçbir gücün dokunmasına izin vermeyiz.Türkiye Yüzyılının eğitimde de yeni dönemin kapılarını aralayacağına inanıyoruz. Bazı projelerimizin hazırlıklarını tamamladık.