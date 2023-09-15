Bakanlık duyurdu! Paralar bugün hesaplara yattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destekleme ödemeleriyle ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Yumaklı, "1 milyar 557 milyon 77 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz." dedi.Açıklamada yer verilen bilgilere göre, sertifikalı tohum kullanım desteği 1 milyar 238 milyon 179 bin 680 lira, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli 247 milyon 265 bin 495 lira, kırsal kalkınma yatırım değil 38 milyon 775 bin 405, bireysel sulama sistemleri desteği 32 milyon 107 bin 111 lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği 749 bin 309 lira olarak belirlendi.Ödemeler, TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.Buna göre ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesi 4-6-8, vergi kimlik numarasının son hanesi 1-3-4-5-6-7-8-9 olanlara 15 Eylül 2023 saat 18.00'den sonra, 0-2 olanlara da 22 Eylül 2023 saat 18.00'dan sonra yapılacak.