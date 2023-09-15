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Bakan Tunç'tan Madımak davası açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun provokatif sözlerine tepki

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Otelinin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılandığı dava, zaman aşımından düşürüldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili olarak "30 yıllık süre doldu 3 firari sanık yakalanamadı." dedi. Kılıçdaroğlu'nun provokatif açıklamasına da cevap veren Tunç "Suç ortağınız demek çok çirkin, sahibine iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 15.09.2023 - 13:31 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması sonucu 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, dosyası ayrılan firari 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, davanın zaman aşımından düşmesine hükmetti.

Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Madımak davasında 'zaman aşımı' ile kapatılmasına ilişkin, "Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Tunç: Bunu Cumhurbaşkanımız ile ilişkilendirmek çirkin
Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "30 yıllık süre doldu 3 firari sanık yakalanamadı." dedi.
Tunç, mahkemenin kararıyla ilgili de şöyle konuştu:

"93 yılında meydana gelen bu elim olaylar esnasında Sivas davası süreci başladı. Gözaltına alınıp tutuklanan sanıklarla ilgili yargılama süreci o dönem başladı. Şu anda o sanıklar hükümlü konumunda. Cezalılar cezalarını çekmeye devam ediyor. Firari üç sanıkla ilgili yargılama gerçekleştirilemedi. Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranmaları sağlandı."
Bakan Tunç, Kılıçdaroğlu'nun provokatif açıklamasına ise "Sayın Cumhurbaşkanımıza suç ortağısınız beyanatında bulunuyor. Bu çok çirkin bir beyanat. Sözlerini aynen iade ediyoruz" sözleriyle cevap verdi.
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