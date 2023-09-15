Bakan Fidan'dan flaş açıklama: Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı bir koridorun olması mümkün değil

Dışişleri Bakanı Fidan yaptığı flaş açıklamalarda "Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir" sözlerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı flaş açıklamalarda 'Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir' sözlerine yer verdi.Bakan Fidan açıklamalarının devamında 'Orta Doğu'da refah ve istikrar için büyük önem arz eden Kalkınma Yolu Projesi'nde birkaç ay içerisinde uygulama safhasına geçmeyi ümit ediyoruz' dedi.