Atina'daki kanlı infazda şoke eden mesaj iddiası: Silahları yok, gelin

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki saldırı gündemi salladı. 6 Türk bir araçta kurşunlandı. Öldürülenler, Daltonlar Çetesi'nin üyesi Abdurrahman Tekru, O. Kaan Tozlu, D. Ersu Büyüktunç, Barış Çağan, Burak Tahmaz ve Ömer Kabza'ydı.İddiaya göre her şey, Fransa'da başladı. 2 Türk, saldırıya uğradı. Tüm ipuçları, Barış Boyun'a ulaştı! Kurbanların bağlı olduğu mafya, adamlarını öldüren 6 kişiyi takibe aldı. Çete üyeleri silahlarını evde bırakıp İtalya'ya gitmek için yola çıktı.Aynı araca atladı. Bunu bilen infazcılar kameraların olmadığı bir noktada aracın önünü kesip kurşun yağdırdı. İtalya'ya kaçarken gümrükte yakalanmamak için silahlarını bırakan 6 kişi ise kendini savunamadı. Çete üyeleri olay yerinde ölürken yeni gelişmeler yaşandı.Öldürülen 6 Türk'e, 'Bulunduğunuz yer deşifre oldu çabuk kaçın' mesajı gönderdiği tespit edilen Süleyman Dalgıç, Atina'da havalimanında yakalandı. Süleyman Dalgıç'ın eski emniyet mensubu olduğu ve FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıktı.Öte yandan öldürülen kişilere saldırıdan yaklaşık 10 dakika önce gönderilen mesaj da Yunan polisi tarafından incelemeye alındı. Yunan polisi, mesajın tespitinden sonra 'simsar satışı' üzerinde yoğunlaştı. Yani çete üyelerinin kendi elemanları tarafından 'satışa' getirildiği iddiası ortaya atıldı.Bu fotoğrafta bulunan 6 kişi, Yunanistan'da kurşun yağmuruna tutuldu. İddiaya göre hepsi Boyun'un yanına, İtalya'ya kaçmak üzere buluşmuştu.Olaydan 10 dakika önce hepsine bir mesaj yollandı. 'Yeriniz belli, kaçın' yazıldı. Ama katiller, kamerasız bir yerde pusuya yatmıştı! Kurbanlar ise İtalya'ya gidecekleri için silahlarını evde bırakmıştı. Bu yüzden çatışma olmadı. O mesajı atan ise Süleyman Dalgıç çıktı. Atina Havalimanı'nda Midilli'ye giderken yakalandı. Ama Dalgıç'ın köstebek olduğu, 6 Türk'ün konumunu çeteye yolladığı vurgulandı.6 Türk'e deşifre oldunuz çıkın diye msaj atan kişinin diğer çete üyelerine de 'Silahları yok, gelin' diye haber verdiği iddia edildi.