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Alanya'da vahşet: Araçta boğazı kesilmiş ceset bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarampole yuvarlanmış ve ağaçların arasında duman çıkarken bulunan araçtan 28 yaşındaki bir gencin cesedi çıktı. Ceset üzerinde yapılan incelemede boğaz kısmında kesici alet izine rastlanıldığı öğrenildi.

Ekleme: 15.09.2023 - 09:08 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Alanya'da vahşet: Araçta boğazı kesilmiş ceset bulunduKorkunç olay, 22.30 sıralarında Bektaş Mahallesi Ali Bodalar mevkiinde yaşandı.

Yaylaya gitmekte olan vatandaşlar yoldan 15 metre aşağıdaki ağaçlık alanda bir araçtan dumanlar yükseldiğini fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alanya'da vahşet: Araçta boğazı kesilmiş ceset bulundu

BOĞAZI KESİLMİŞ

Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, araçta yaptıkları incelemede şoför koltuğunda boğazı kesilmiş halde adının Mustafa T. olduğu öğrenilen 28 yaşındaki gencin cesedini buldu.

Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin araç üzerindeki parmak izi çalışmaları ve savcı incelemesinin ardından gencin cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Alanya Adliyesi Morguna kaldırıldı.

Alanya'da vahşet: Araçta boğazı kesilmiş ceset bulundu

Turaç'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Araç, incelemelerin ardından bulunduğu bölgeden vinç yardımıyla alınarak daha geniş bir araştırma için emniyet otoparkına çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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