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AK Parti'de 'Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar' çalıştayı gerçekleştirilecek

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ile birlikte 16-17 Eylül tarihlerinde “Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar” çalıştayı gerçekleştirecek.

Ekleme: 15.09.2023 - 12:28 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'de 'Yerel Yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar' çalıştayı gerçekleştirilecek
31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerine hazırlanırken Sosyal Politikalar Başkanlığı, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak sosyal politikalar ekseninde, yerel yönetimler bağlamında vatandaşların beklenti, ihtiyaç ve önerilerini tespit etmek, partinin yerel seçimleri kazanma hedefi doğrultusunda, seçim sonrasında AK Parti Belediyeciliğinin sosyal politika proje, çalışma ve uygulamalarına temel oluşturmak için yerel yönetimlerde Yenilikçi Sosyal Politikalar Çalıştayı’nı gerçekleştirecek.

İlve ilçelerde eş zamanlı olarak durum tespiti yapılacak
AK Parti Genel Merkezinde düzenlenecek çalıştayda 2 gün boyunca ilgili sivil toplum kuruluşları, büyükşehir belediyeleri, il-ilçe belediyeleri, akademisyenler, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan 450 katılımcı ile gençlik ve spor, eğitim ve kültür, istihdam, sağlık ve sosyal işler, aile, kadın ve çocuk, yaşlı, engelli, göçmen, roman, sosyal yardımlar, alt yapı, çevre ve konut hizmetleri ile afet yönetimi adlı 12 başlıktan oluşan masalarda eş zamanlı olarak yerel yönetimlerde sosyal politikalara yönelik deneyim, birikim, görüş ve öneriler paylaşılarak; mevcut durumun tespitini yapılacak.

Ayrıca toplantıda vatandaşların talepleri, beklentileri, belirlenen illerde gerçekleştirilen odak grup çalışmaları, anketler ve söylem analizleri ile veri haline getirilecek. Bu çalışmalar seçim beyannamesinde değerlendirilecek.
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