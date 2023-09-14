  • USD: 26,90 - 26,95
  • EURO: 28,89 - 28,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zonguldak'ta maden ocağı göçüğünde yaralanan 5 işçi taburcu edildi

Yerin eksi 450 kodunda meydana gelen göçükte 7 işçi mahsur kaldı. İşçilerden 1'i hayatını kaybederken, 6'sı tedavi altına alındı. Tedavi gören işçilerden 5'inin taburcu olduğu aktarıldı.

Ekleme: 14.09.2023 - 11:11 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:11 / Editör: Ozge Selin
Zonguldak'ta maden ocağı göçüğünde yaralanan 5 işçi taburcu edildi
Zonguldak'ta bulunan TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında panik anları yaşandı.

Maden ocağında yerin eksi 450 kodunda göçük meydana geldi. Oluşan göçükte 7 işçi kaldı.

1 işçi can verdi 6 işçi yaralandı

İşçilerden 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybederken, kazada Coşkun Atalay (41), Rıfat Öztürk (49), Ergün Üstün (44), Ersin Aydın (39), Sercan Hasan (31) ve Talha Yılmaz (23) yaralandı.

Talha Yılmaz Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralı madenciler ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Zonguldak'taki maden ocağında göçük oluştuZonguldak'taki maden ocağında göçük oluştu
5'i taburcu edildi

Yaralı işçilerden dün 3’ü, bugün de 2’si olmak üzere 5 işçi taburcu edildi. Yaralı işçilerden Rıfat Öztürk’ün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden maden işçisi Ramazan Yıldırım, bugün Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde toprağa verilecek.
Ömer Çelik’ten Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına sert tepki: Cehalet dolu cümlelerle...
CHP'den İYİ Parti'nin yerel seçim kararına ilk tepki: İttifak zaten bitti
Topal tavşan kolay av! Delegeyi elinde tutan Kılıçdaroğlu memnun: 'Ekremciler'den Özgür Özel'e 'Daha sert ol yoksa 2.adam olursun' baskısı
MSB duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren 1299 terörist etkisiz hale getirildi...
İmamoğlu'na kapıyı kapatan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Kavuncu: Artık birilerine seçim kazandırma stratejimiz olmayacak
CHP’li Zeydan Karalar’dan personele fişleme: Memnuniyet anketiyle tek tek tespit ettiler!
Türkiye ekonomisi hız kesmeyecek! Fitch revizeye gitti: Yabancı yatırımcıların gözü burada olacak
Maltepe’de bitmeyen meydan isyanı: Altı bitti, üstü kaldı
İsveç'te skandallar bitmiyor! Başkan Erdoğan'ın maketini yaktılar: Polis sadece izledi...
Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Skandalın böylesi! LGBT terörü ilkokula kadar indi: 6 yaşındaki çocuklar için hazırlanan o kitap…
Meral Akşener ipleri kopardı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a kötü haber: Adaylarımız hazır!
Dünyanın yaralarını Türkiye sarıyor! Başkan Erdoğan'ın mektubu Yunanistan'ın gündeminde
CHP'de küfürlü koltuk kavgası! 'Bu partiyi kimin yönettiğini göreceksin'
Başkan Erdoğan da katılacak! İstanbul'da deprem şurası: Kentsel dönüşüme tavizsiz destek
CHP yandaşı Enver Aysever ve Uğur Dündar'dan 'Atatürk'ü pazarladınız' kavgası!
Sezgin Tanrıkulu soruşturması: İzin talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi
İmamoğlu bir kez daha çark etti: “Genel başkanımızın destek vermesi ve 'adayımızdır' demesi sevindiricidir”
Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi!
İstanbul'da suya zam yapıldı!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Karadeniz’de esrarengiz keşif: Tam 5 bin 500 yıllık!

Karadeniz’de esrarengiz keşif: Tam 5 bin 500 yıllık!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladı: Son 33 yılın en kurak ağustosu yaşandı

Açık liseye geçiş için şartlar belli oldu

Açık liseye geçiş için şartlar belli oldu

2 uzaylı cesedi kongrede canlı yayında sergilendi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 1000 yıllık bulguları yemin ederek açıkladı

2 uzaylı cesedi kongrede canlı yayında sergilendi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 1000 yıllık bulguları yemin ederek açıkladı

James Webb Uzay Teleskobu Bir gezegende yaşam belirtisine dair kanıt bulmuş olabilir

James Webb Uzay Teleskobu Bir gezegende yaşam belirtisine dair kanıt bulmuş olabilir