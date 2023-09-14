Zonguldak'ta maden ocağı göçüğünde yaralanan 5 işçi taburcu edildi

Zonguldak'ta bulunan TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında panik anları yaşandı.Maden ocağında yerin eksi 450 kodunda göçük meydana geldi. Oluşan göçükte 7 işçi kaldı.İşçilerden 45 yaşındaki Ramazan Yıldırım hayatını kaybederken, kazada Coşkun Atalay (41), Rıfat Öztürk (49), Ergün Üstün (44), Ersin Aydın (39), Sercan Hasan (31) ve Talha Yılmaz (23) yaralandı.Talha Yılmaz Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yaralı madenciler ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi.Zonguldak'taki maden ocağında göçük oluştuZonguldak'taki maden ocağında göçük oluştu5'i taburcu edildiYaralı işçilerden dün 3’ü, bugün de 2’si olmak üzere 5 işçi taburcu edildi. Yaralı işçilerden Rıfat Öztürk’ün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Hayatını kaybeden maden işçisi Ramazan Yıldırım, bugün Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde toprağa verilecek.