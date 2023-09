Kanlı pusu firarileri, cephanelikle yakalandı

Kocaeli'nin Darıca İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde, 26 Temmuz 2020 günü gece saat 01:00 sularında meydana gelen olayda, kaldırımda beklediği öğrenilen İlkay Kalay isimli kişiye silahlı saldırı geçrekleşti. Araçtan açılan ateş sonucu, İlkay Kalay kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren kişiler ise, hızla olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kalay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı Abdullah Önder İzmit(32) gerçekleştirdiğini tespit etti. İlkay Kalay'ın başından vurularak öldürülmesi ile ilgili tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatan Kocaeli Polisi, önceki akşam saat 19:00'da, firari şüphelinin saklandığı adresi tespit ederek operasyon için düğmeye bastı.Emniyet güçleri, Körfez İlçesi Şirinyalı Mahallesinde bir evde saklandığı ve olayda kullandığı aracı Körfez'de bir depoda gizlediği tespit edilen Abdullah Önder İzmit'in adresine operasyon düzenledi. Adrese yapılan baskında firari şahıs ve birlikte hareket ettiği belirlenen Özbekistan vatandaşı Naidra Rasulova'yı(35) yakaladı.Şüphelilerin saklandığı evde yapılan aramalarda, 1 adet AK47 uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 tam dolu şarjör, yine bu silaha ait 228 AK47 mermisi, 2 otomatik tabanca ve bu tabancalara ait 6 içleri tam dolu şarjör, 5 kutu MKE yapimi 9 MM Fişek, bu otomatik tabancalara ait toplamda 329 adet 9 MM çapında fişek, 1 adet pimi takılı vaziyette el bombası, 1 adet otomatik tabancalara ait dürbün, 27,50 gram şeffaf poşet içerisinde küçük parcalar halinde beyaz renkli uyuşturucu madde, öte yandan cinayet olayında kullanılan ve bir depoda gizlenen otomobilde ise 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 3 dolu şarjör ele geçirildi.Ayrıca Firari Şüpheli Abdullah Önder İzmit'in depo olarak kullandığı ve silah imalatı yatığı belirlenen mekanda ise 26 siyah renkli namluları üzerine işlenmemiş ibaresiz silah, 2 siyah renkli namlusu açılmış ibaresiz silah, 1 siyah renkli namlu içerisinde matkap ucu sıkışmış ibaresiz silah gövdesi, 1 siyah renkli sol sürgü üzerinde RETAY G17 CAL 9 mm PAK ibareli şarjörsüz namlusu açılmış tabanca, 1 adet siyah renkli ME 8 POLICE MADE IN ITALY ibareli namlu kısmı açık tabanca, 59 adet gri renkli SUR-M9 A2YSRA1YS01 ibareli namlu, 140 adet gri renkli SUR M9 ibareli seri numaraları çizilmiş namlu, 16 gri renkli şarjör, 32 siyah renkli kenarları oluklu şarjör,- 27 siyah renkli şarjör, 12 siyah renkli boş şarjör tüpü, 25 siyah renkli RETAY G17 CAL 9 mm PAK ibareli sürgü, 130 adet icra mili yayı, 33 icra mili, 4 siyah renkli RETAY 17 CAL 9 mm PAK ibareli sürgü, 4 üzerinde bir ibare bulunmayan siyah renkli sürgü,1 siyah renkli P114 G 19 C ibareli sürgü,1 siyah renkli RETAY P114 ibareli sürgü, 25 ateşleme tertibatı iğnesi, 560 siyah renkli kesilmiş namlu ucu, 4,9 mm fişek, 2 MKE marka kısa 9 fişek, 57,65 mm marka fişek, 2,9 mm MKE marka kovan, ele geçirildi.Operasyon sonucunda 570 fişek. 31 sürgüsüz tabanca .bin 43 adet değişik çaplarda silah namlusu, 87 farklı silahlara ait şarjör, 34 adet tabanca üst sürgüsü. Çok miktarda muhtelif tabanca parçaları, tabanca ve uzun namlulu silahlara ait bir çok aksesuar malzemesi (Dürbün, el kundağı, dipçik). Silah imalatında ve namlu değişiminde kullanılan birçok torna ve montaj aletleri ele geçirilirken sorguları tamamlanan 2 şüpheli "Silah kaçakçılığı yapmak", "Resm belgede sahtecilik", "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" ve "Kasten öldürme" iddiaları ile Körfez Adliyesine sevk edildi.