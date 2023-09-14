CHP yandaşı Enver Aysever ve Uğur Dündar'dan 'Atatürk'ü pazarladınız' kavgası!

CHP yandaşı gazeteciler Uğur Dündar ve Enver Aysever adeta birbirine girdi. Aysever'i 'Asalak Barbie' olarak nitelendiren Dündar, "CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovuldu" dedi. Dündar'a 'Pişmaniye duayen' diyen Aysever ise, "Para için Atatürk'ü pazarladınız. Eğer bunu bir daha yaparsan seninle bozuşuruz" sözleriyle yanıt verdi.

Seçimlerden bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan ve bunu sosyal medya üzerinden de paylaşan Uğur Dündar, bu kez Enver Aysever ile tartışma yaşadı.AYSEVER: İSTİFA EDİYORSAN SÖZÜNÜN ERİ OLDündar, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etmiş bir süre sonra da görevine dönme kararı almıştı. Dündar'ın aldığı bu karara tepki gösteren Enver Aysever de 'İstifa ediyorsun ergen gibi, 1 saat geçmeden geri dönüyorsun. İnsan sözünün eri olmalı' demişti.DÜNDAR'DAN AYSEVER'E 'ASALAK BARBİE' BENZETMESİİkili arasındaki kavga daha da sertleşti. Aysever'i 'Asalak Barbie' olarak nitelendiren Dündar, 'CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovuldu' dedi.Dündar yaptığı paylaşımda, 'Bilmesek, tanımasak sanırsın Bolivya dağlarında faşistlerle çarpışan Che Guavera! Oysa CHP'li belediyelerden mamalandığı için Cumhuriyet Gazetesi'nden kovulan asalak Barbie! Belediye hortumu kesildiğinden şimdi takipçilerine avuç açıyor. Neymiş, faşistlere karşı medya kuracakmış' ifadelerini kullandı.'PARA İÇİN ATATÜRK'Ü PAZARLADINIZ'YouTube yayınında Dündar'a 'Pişmaniye duayen' diyen Aysever ise, 'Para için Atatürk'ü pazarladınız. Eğer bunu bir daha yaparsan seninle bozuşuruz' diye konuştu.'SEN DÖN ARDINDAKİ PİSLİĞİ TEMİZLE'Dündar, Aysever'in yayınladığı videodan sonra yaptığı yeni paylaşımda ise, 'Sen önce aynaya tükür, sonra dön ardındaki pisliği temizle! Gerisi yargıda!' diye yazdı.