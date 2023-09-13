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Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi!
Ekleme: 13.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 13.09.2023 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi!
Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. GİMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirterek, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Öte yandan göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi!
Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi!
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