Zonguldak Armutçuk maden kazası son dakika: Vali’den ilk açıklama geldi: 4 işçi göçük altında

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. 4 işçinin göçük altında olduğu öğrenildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Armutçuk maden kazası ile ilgili şunları söyledi: Şu anda 250 kişilik ekip arama kurtarma çalışması yapıyor. Madende vardiyada bulunan 280 kişi vardı. Göçükten 4 kişi etkilendi. Çalışmalar dikkatle devam ediyor. Arkadaşlarımızdan 3'üne ulaştık. 1 kişi de göçük altında. Arkadaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz..." Gelen son dakika bilgisine göre ise Zonguldak'taki göçükten çıkarılan 4 işçiden 1'i hayatını kaybetti.