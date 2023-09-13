Zonguldak Armutçuk maden kazası son dakika: Vali'den ilk açıklama geldi: 4 işçi göçük altında
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. 4 işçinin göçük altında olduğu öğrenildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu Armutçuk maden kazası ile ilgili şunları söyledi: Şu anda 250 kişilik ekip arama kurtarma çalışması yapıyor. Madende vardiyada bulunan 280 kişi vardı. Göçükten 4 kişi etkilendi. Çalışmalar dikkatle devam ediyor. Arkadaşlarımızdan 3'üne ulaştık. 1 kişi de göçük altında. Arkadaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz..." Gelen son dakika bilgisine göre ise Zonguldak'taki göçükten çıkarılan 4 işçiden 1'i hayatını kaybetti.
Türkiye Taşkömürleri Kurumuna bağlı Armutçuk Müessese Müdürlüğünde göçük meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, meydana gelen göçük altında 4 işçinin kaldığı bildirilirken, ekiplerin kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Armutçuk Müessese Müdürlüğünde meydana gelen göçük olayının ardından TTK Kurtarma ekipleri, AFAD ekipleri olay yerine giderken, TTK Genel Müdürlük yetkilileri, sendika yetkilileri ile müessese müdürlüğüne gittiler.
VALİ AÇIKLADI: 280 KİŞİ VARDI
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi vardı, 4 kişi etkilendi.
Zonguldak Armutçuk maden kazası son dakika: Vali’den ilk açıklama geldi: 4 işçi göçük altında
Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişiden canlı ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı." dedi.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ahaber'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: Şu anda 250 kişilik ekip arama kurtarma çalışması yapıyor. Çalışmalar dikkatle devam ediyor. Arkadaşlarımızdan 3'üne ulaştık. 1 kişi de göçük altında. Arkadaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz..."