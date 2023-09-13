TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılını kutladı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milli Mücadelemizin dönüm noktalarından Sakarya Zaferimizin 102. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmak için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı minnetle ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.