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Sezgin Tanrıkulu soruşturması: İzin talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi

TSK'yı çirkin iftiralarla hedef almaya çalışan Tanrıkulu hakkında soruşturma izni talebi ilgili Bakanlığa iletildi.

Sezgin Tanrıkulu soruşturması: İzin talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Ekleme: 13.09.2023 - 16:59 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
Sezgin Tanrıkulu soruşturması: İzin talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, skandallarına bir yenisini ekledi.

Daha önce terörist cenazesine katılan, Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'lara karşı çıkan Tanrıkulu, son olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) karalamaya çalıştı.

TSK'ya çirkin iftira

Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığına dair iftiralarla kirli bir propagandaya soyundu.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanrıkulu hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma izni talebi Adalet Bakanlığı'nda

Devam eden süreçte Başsavcılık, CHP'li siyasetçi hakkında soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığı'ndan izin talebinde bulundu.

Başsavcılık, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçu' yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir.

PKK'nın kurulduğu köyden oy istedi

Sezgin Tanrıkulu, 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde, eli kanlı terör örgütü PKK'nın kurulduğu yerden cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemişti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Fis köyüne giden Tanrıkulu, şu mesajı vermişti:

Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim.

Bahar gelmiş coğrafyamıza. 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar.
Sezgin Tanrıkulu soruşturması: İzin talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi
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