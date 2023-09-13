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Özgür Özel genel başkanlık ateşini yaktı! İstifaya hazırlanıyor: 15 Eylül'ü işaret etti

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından "değişim" tartışmalarının başladığı CHP'de, Özgür Özel 'genel başkanlık' ateşini yaktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söyleyen Özgür Özel, 15 Eylül'ü işaret ederek, "İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım." dedi. Tutum belgesini açıklayacağını dile getiren Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinden istifa ederek genel başkanlık için adaylığını da ilan etmesi bekleniyor.

Ekleme: 13.09.2023 - 13:45 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde ağır bir yenilgi alan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' tartışmaları parti içinde büyük krize neden oldu.

Kılıçdaroğlu'na diş geçiremeyeceğini anlayan İmamoğlu, yeniden İBB adaylığına göz kırparken, 'değişim' tartışmalarına destek veren isimler arasında yer alan Özgür Özel genel başkanlık ateşini yaktı.

15 EYLÜL'Ü İŞARET ETTİ

Özgür Özel, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek, 15 Eylül Cuma günü parti genel merkezinde kurultay sürecine dair basın toplantısı yapacağını ifade etti.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım.'

'BU HAİNLİK DEĞİLDİR'

Kurultay'da Kılıçdaroğlu'na rakip olacağı iddia edilen Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 'Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir. Bazıları diyor ki 'Kemal beye ihanet mi ediyorsun?' Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım' ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Özgür Özel konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

'RESMEN OLMASA DA FİİLEN ADAYLIĞIMI AÇIKLAMIŞ OLDUM'

Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya'ya konuştu. Özel, 'Kılıçdaroğlu'ndan sitem almadım uzun uzun sohbet ettik. CHP Genel Merkezinde tutum belgesini açıklayacağım. Ben CHP'nin evladıyım, CHP benim yuvamdır. Geçtiğimiz hafta sizinle yaptığımız açıklamada resmen olmasa da fiilen adaylığımı açıklamış oldum.' dedi.

'GENEL BAŞKAN ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK'

Özgür Özel'in sözlerini canlı yayında aktaran İsmail Küçükkaya, 'Cuma günü Özgür Özel tutum belgesini açıklarken genel başkan adaylığını da açıklayacak ve çok büyük ihtimalle grup başkanlığı görevinden istifa edecek' ifadelerini kullandı.

CHP'DE DEĞİŞİM TARTIŞMALARI

Seçimlerde ağır hezimet yaşayan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'değişim' tartışmalarını başlatan isimlerin başında geliyordu. Kılıçdaroğlu ise değişim çağrılarına kulak tıkayıp 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı vermişti.

Kılıçdaroğlu'na karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zoom üzerinden 'darbe' toplantıları düzenlemişti. Hatta İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde 'değişim yemeği' organize ettiği iddiaları da uzun süre gündem olmuştu.

'İMAMOĞLU İLE ORTAK BİR HAYALİMİZ VAR'

Kılıçdaroğlu'na boyun eğen İmamoğlu'nun 'İstanbul için yola çıkıyorum.' açıklamasının ardından Özgür Özel'den de dikkat çeken mesajlar gelmişti. Özel, 'İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

'ZİHNİYETİN DEĞİŞMESİ LAZIM'

Özel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, MYK değişikliğinin yeterli olmayacağını vurgulayarak, 'Kemal Bey sadece eski MYK üyesi arkadaşları değiştirirse onlara ayıp etmiş olur. Çünkü onları atayan da odur. Yönetenlerin yani genel başkanın, yönetici kadroların, yazılı evrakların, bütün mevzuatların ama esas zihniyetin değişmesi lazım' ifadelerini kullanmıştı.
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