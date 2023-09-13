Mersin'de PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye eş zamanlı şafak operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'a için yabancı uyruklu kişilerden para toplayıp, finansman sağladığı öne sürülen S.K., FETÖ'nün irtibat görevlisi olduğu ve örgüt üyeleriyle arasında para transferi gerçekleştiği ileri sürülen A.F.K., terör örgütü PKK adına Avrupa ülkelerinde faaliyet gösterdiği ve örgüt üyeliği suçundan hakkında işlem yapılan kişilere finansal yardımda bulunduğu iddia edilen R.E. ve L.O.'yu tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, operasyon için harekete geçti.Ekipler, sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı 3 ayrı operasyon ile şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin katıldığı, dron ile havadan destek verilen operasyonda 110 polis görev aldı. Koçbaşlarıyla demir kapıları kırılan evlere girip arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.