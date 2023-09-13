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Libya felaketinde son durum… Şehir tamamen yerle bir oldu: Her yer cesetlerle dolu!

Libya'nın Derne kentini vuran sel, ülkenin tarihinde eşine az rastlanır bir felaketi de beraberinde getirdi. Daniel fırtınası, neden olduğu taşkınlarla Derne kentini yerle bir ederken resmi haber ajansı ölü sayısının 6 bine yaklaştığını duyurdu. Kayıp sayısının da 10 bini aştığı ülkeden gelen haberler facianın boyutunu bir kez daha gösterdi.

Libya felaketinde son durum… Şehir tamamen yerle bir oldu: Her yer cesetlerle dolu!
Ekleme: 13.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Libya felaketinde son durum… Şehir tamamen yerle bir oldu: Her yer cesetlerle dolu!
Dünya Libya'da gerçekleşen sel felaketiyle çalkalanıyor. Ülkenin doğusunda bulunan Derne kenti, Daniel Fırtınası'nın ardından yerle bir olurken ölü sayısı endişen veren biçimde yükseliyor. Libya'nın resmi haber ajansı LANA'nın haberine göre, 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde yalnızca Derne kentinde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e yükseldiği belirtildi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Haberde, Libya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Muhammed Ebulmuşa'nın, 'Derne'de vefat edenlerin sayısı 5 bin 300'ü aştı. Felaket nedeniyle binlerce kişi kayıp.' ifadelerine yer verildi. Kayıp sayısının 10 bini aştığı belirtilirken ülkeden gelen yeni görüntüler felaketin boyutunu da gözler önüne serdi.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu. Kızılhaç da Libya'daki sel felaketinde kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını belirtmişti.

Libya felaketinde son durum… Şehir tamamen yerle bir oldu: Her yer cesetlerle dolu!

HER YER CESETLERLE DOLU

Son 40 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ifade edilen yağışların ardından gelen felaketi, bölgede bulunan yetkililer ise dehşet veren sözlerle ortaya koydu. Arama kurtarma çalışmalarını takip etmek için bölgede bulunan uluslararası yetkililer 'Kentteki tüm sokaklar, hastane koridorları, boş araziler cesetlerle dolu' ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Ailelerin cansız bedenlere teker teker bakarak kaybettikleri kişileri bulmaya çalıştığı aktarılırken çöken sağlık sistemi nedeniyle de salgın hastalıkların ortaya çıkmasından korkulduğu belirtiliyor.

Bölgeden gelen diğer haberlere göre Derne kentinin yüzde 40'ı tamamen çökerken geri kalan kısımda ayakta duran binalarsa kullanılamaz halde. Bölgenin öncesi sonrasından gelen uydu görüntüleri yıkımın büyüklüğünü gösterdi. Sokaklar ve caddelerin çoğu tamamen balçıkla kaplanmış durumda.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Daniel fırtınası nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Libya'da acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yerel yetkililerle birlikte çalıştıklarını ve ülkeyi sağlık hizmetleri konusunda desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Libya'ya tıbbi malzeme gönderdiklerini aktaran Ghebreyesus, ülkeyi sağlık hizmetleri konusunda desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Libya felaketinde son durum… Şehir tamamen yerle bir oldu: Her yer cesetlerle dolu!

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, ülkede yaşanan sel felaketi sonrasında Türkiye'ye sağladığı destek için teşekkür etti. Başkanlık Konseyi medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kuni'nin, Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Ferit Orçun Başaran ve Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle ile başkent Trablus'ta bir araya geldiği bildirildi.

Libya felaketinde son durum… Şehir tamamen yerle bir oldu: Her yer cesetlerle dolu!

Açıklamada, görüşmede Türkiye'den gelen heyetin Derne şehri başta olmak üzere Libya'nın doğusunu etkileyen sel felaketinde hayatını kaybedenler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye adına başsağlığı dilediği belirtildi.

Başkan Yardımcısı Kuni ise, 'Libya halkının karşı karşıya kaldığı tüm sıkıntılarda Türkiye'nin destek olduğunu' ifade ederek, felaket sonrasında kurtarma sürecinde ve sel sularına kapılan kayıplara ulaşılmasında Türkiye'den gelen uzman ekiplerin katkı verdiğini kaydetti.

Libya felaketinde son durum… Şehir tamamen yerle bir oldu: Her yer cesetlerle dolu!
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