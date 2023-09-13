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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklandı

Şanlıurfa Jandarma FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Ekleme: 13.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 13.09.2023 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi tutuklandı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ. isimli şahsı Harran ilçesi Yolgider Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda S.İ. isimli şahıs gözaltına alındı.Yakalanan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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