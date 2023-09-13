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İşte dünyanın beklediği görüşme: Putin ve Kim ne konuştu? Dikkat çeken ‘sandalye’ detayı!

Son dakika haberi: Tüm dünyanın merakla beklediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un görüşmesi gerçekleşti. Günlerdir tüm detayları anbean paylaşılan görüşme, Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde gerçekleşirken sosyal medyada yayılan görüntüler merak konusu oldu. Kim'in oturacağı sandalyeye gösterilen ilgi merak konusu olurken arkasındaki neden de ortaya çıktı…

Ekleme: 13.09.2023 - 15:36 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
İşte dünyanın beklediği görüşme: Putin ve Kim ne konuştu? Dikkat çeken ‘sandalye’ detayı!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi. Günlerdir özellikle Batı medyası tarafından büyük bir merakla takip edilen görüşmenin hazırlıkları anbean son dakika koduyla paylaşıldı.

Ukrayna ile savaş halinde olan, Batılı ülkelerle ise yaptırımlar nedeniyle gerilimli ilişkilerini sürdüren Rusya'nın Kuzey Kore ile yeni bir ittifak gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak konusuydu. Putin'in daveti üzerine Rusya'ya giden Kim, seyahati sırasında kullandığı 'yeşil tren' ile çok konuşulmuştu.

İşte dünyanın beklediği görüşme: Putin ve Kim ne konuştu? Dikkat çeken ‘sandalye’ detayı!

UZAY ÜSSÜNDE KRİTİK GÖRÜŞME

İkilinin yaptığı görüşmelerin ayrıntıları ise teker teker ortaya çıkmaya başladı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Kim Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüştü.

Putin'in üste karşıladığı Kim, yoğun programına rağmen kendisini Rusya'ya davet ettiği için Putin'e teşekkür etti. Ziyaretin Kuzey Kore için önemli bir tarihte gerçekleştiğini belirten Putin, 'Sizi gördüğüme çok sevindim. Bu önemli olaylar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü, Büyük Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü.' ifadelerini kullandı.

İşte dünyanın beklediği görüşme: Putin ve Kim ne konuştu? Dikkat çeken ‘sandalye’ detayı!

DESTEK MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, 'Angara' uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, 'Soyuz-2' uzay aracının fırlatma kompleksi ve 'Angara' aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini inceledi. Putin ve Kim'in tesislerdeki incelemeleri esnasında Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov ve Uzay Altyapı Operasyon Merkezi Genel Müdürü Nikolay Nesterçuk sunum yaptı.

'BİRLİKTE SAVAŞ VERECEĞİZ'

İkilinin görüşmesinde merakla beklenen 'savaş' açıklamaları da gündeme geldi. Sovyetler Birliği'nin Kuzey Kore'nin kurtuluşunda ve bağımsızlığına kavuşmasında çok büyük rol oynadığını dile getiren Kim, 'Dostluğumuzun kökleri derindir. Şimdi ülkemiz için birinci öncelik Rusya Federasyonu ile ilişkilerdir. Ortak toplantımızın, ilişkilerimizi yeni bir düzeye çıkarmanın bir başka anı olacağına eminim.' diye konuştu.

İşte dünyanın beklediği görüşme: Putin ve Kim ne konuştu? Dikkat çeken ‘sandalye’ detayı!

'Artık Rusya kendisine karşı çıkan hegemonik güçlere karşı devlet egemenliğini savunmak ve güvenliğini korumak için kutsal bir mücadeleye kalkmıştır.' diyen Kim, Rusya ile ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini vurguladı.

SANDALYEYE NE YAPTILAR?

Görüşmenin iki ülke arasındaki güç ittifakını artırması Batı dünyasında endişe yaratırken sosyal medyada yayılan görüntüler büyük yankı uyandırdı. Görüşme sırasında Kuzey Kore liderinin oturacağı sandalye dakikalarca arandı. Rus ve Kuzey Koreli yetkililer, uzun uzun inceledikleri sandalyeyi temizlemekle kalmadı. Bir Rus diplomatın Putin'in koltuğuna oturup test ettiği de görüntüleri merak uyandırdı.

İşte dünyanın beklediği görüşme: Putin ve Kim ne konuştu? Dikkat çeken ‘sandalye’ detayı!

Temizlik ve sağlamlık testinden geçen sandalyeye yapılan uygulama, birçok iddiayı da beraberinde getirdi. Sandalyenin, fazla kilolarıyla bilinen Kim Jong-un'u taşıyıp taşımayacağının sağlamasının yapıldığı söylentileri sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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