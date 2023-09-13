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Beyaz Gazete
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'İmamoğlu ile ortak hayalim var' demişti: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! O tarihe işaret etti...

14-28 Mayıs seçimlerinde ağır yenilginin ardından büyük krizin içerisine giren CHP'de genel başkan olmak isteyen ve 'İmamoğlu ile ortak hayalim var' diyen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Özel, partinin Kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

'İmamoğlu ile ortak hayalim var' demişti: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! O tarihe işaret etti...
Ekleme: 13.09.2023 - 09:30 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
'İmamoğlu ile ortak hayalim var' demişti: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! O tarihe işaret etti...
Seçimlerin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmaları hız kesmeden devam etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncüsü olduğu 'değişim' hareketine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden Özgür Özel de destek verdi.

'İmamoğlu ile ortak hayalim var' demişti: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! O tarihe işaret etti...

Ancak Ekrem İmamoğlu 'İstanbul'a mühürlendim' diyerek sürpriz bir şekilde adaylık yarışından çekildi. 'CHP'nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar göreve hazırdır. Bunlardan birisi Özgür Özel'dir' diyerek Özel'e destek verdi.

'İmamoğlu ile ortak hayalim var' demişti: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! O tarihe işaret etti...

'İMAMOĞLU İLE ORTAK HAYALİMİZ VAR' DEMİŞTİ!

İmamoğlu ile birlikte hareket ettiğine yönelik yorumlarla ilgili, 'İmamoğlu ile benzer kaygı ve umutlarımız var. Ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum. Günü geldiğinde iki kişiden birinin oyunu alacağım' çıkışı yapan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, partinin Kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

ÖZEL TARİH VERDİ

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım' ifadelerine yer verdi.
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