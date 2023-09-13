  • USD: 26,90 - 26,95
  • EURO: 28,89 - 28,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ firarisi Erkan Ünal İstanbul’da yakalandı

FETÖ firarisi, Kaynak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Ünal, Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan firarinin, FETÖ’nün haberleşme programları aracılığıyla birçok örgüt üyesiyle iletişim kurduğu öğrenildi.

Ekleme: 13.09.2023 - 15:11 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
FETÖ firarisi Erkan Ünal İstanbul’da yakalandı
FETÖ/PDY terör örgütünün finans merkezi olan Kaynak Holding yöneticilerinin yargılandığı FETÖ davasından aranan firari sanık Erkan Ünal'ın, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğu tespit edildi. Firari sanığın Büyükçekmece'de kayınpederine ait villaya gittiği bilgisi üzerine, ekipler harekete geçti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonda firari Ünal'ı eve gireceği esnada gözaltına aldı. Firari şüphelinin gözaltına alındığı esnada yapılan üst aramasında üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, Polise, ağabeyine ait kimlik bilgilerini vermek istedi.

Cep telefonunu SIM kart olmadan kullanıyordu

Şüphelinin üzerinde yapılan detaylı aramada kullandığı ve içerisinde sim kart olmayan cep telefonu çıktığı öğrenildi. Yapılan incelemede Ünal'ın, kamuya açık alanlardaki kablosuz ağlar üzerinden internete bağlandığı tespit edildi. Firari şüphelinin FETÖ'nün haberleşme programı Bylock üzerinden örgüt üyeleriyle irtibat kurduğu belirlendi.

Kaynak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Ünal, aynı zamanda Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un genel sekreterlik görevini yürütüyordu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan Erkan Ünal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi!
İstanbul'da suya zam yapıldı!
AK Parti'de kongrenin ana teması belli oldu: 'Türkiye Yüzyılı için hep yeni hep ileri'
CHP medyası isyanda! Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol!
Yurt başvuru sonuçları açıklandı
CHP kongresindeki gerginlik bu kez vekil bayılttı
İşte dünyanın beklediği görüşme: Putin ve Kim ne konuştu? Dikkat çeken ‘sandalye’ detayı!
Doğu Karadeniz'de petrol heyecanı! Karadeniz enerji kaynağına dönüşecek! Kalitesi tespit edilecek
İBB şehitliği de bakımsızlığa terk etti: İstanbul’un fethinde şehit olan askerlerin kabirleri çöplüğe döndü
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mevzuata aykırı davranarak yanıltıcı reklam yapanlara ceza yağdı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 258 terörist etkisiz hale getirildi
Libya felaketinde son durum… Şehir tamamen yerle bir oldu: Her yer cesetlerle dolu!
CHP Mehmetçik'e atılan iftirayı sahiplendi! Skandal EOKA savunması
'İmamoğlu ile ortak hayalim var' demişti: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! O tarihe işaret etti...
Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi! CHP’li belediyeden, ev kirası gibi su faturası
İBB'nin kara propagandasına Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı!
İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı! Hamile kadın aracın altında kaldı
CHP'li Barış Yarkadaş: İmamoğlu kendisine uygun delege yapısı görürse genel başkanlığa aday olacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na darbe tepkisi: Darbecilerin literatürünü kullanıyor
Sözde milliyetçi Yavaş'ın Teknofest'e katılmaması ABB Meclisi'ne taşındı!
Birçok il için sağanak uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Birçok il için sağanak uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Fransa'dan dikkat çeken karar: iPhone 12 satışları yasaklandı

Fransa'dan dikkat çeken karar: iPhone 12 satışları yasaklandı

Evini satmak isteyen vatandaşlar dikkat! Bunu yapan yanacak: Rekor para cezası uygulandı...

Evini satmak isteyen vatandaşlar dikkat! Bunu yapan yanacak: Rekor para cezası uygulandı...

Bu belirtiler varsa dikkat: Eris varyantının habercisi olabilir

Bu belirtiler varsa dikkat: Eris varyantının habercisi olabilir

2 uzaylı cesedi kongrede canlı yayında sergilendi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 1000 yıllık bulguları yemin ederek açıkladı

2 uzaylı cesedi kongrede canlı yayında sergilendi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 1000 yıllık bulguları yemin ederek açıkladı

James Webb Uzay Teleskobu Bir gezegende yaşam belirtisine dair kanıt bulmuş olabilir

James Webb Uzay Teleskobu Bir gezegende yaşam belirtisine dair kanıt bulmuş olabilir