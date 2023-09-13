Denizli'de otomobil palmiye ağacına ve aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

Denizli'de gece saat 04.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde, Pamukkale Yolunda seyir halinde olan Afgan uyruklu Abdulmusavır Gulamı (31) idaresindeki 20 ACH 648 plakalı hafif ticari araç, sürücünün hakimiyetinden çıktı.Önce orta refüjdeki palmiye ağacına, sonra da aydınlatma direğine çarpan araç yol kenarına savruldu.Emniyet kemeri takılı bulunmayan sürücü Gulamı ile yolcu konumundaki İsa Şengül (43) araçtan yol üzerine doğru fırladı.Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından iki kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.