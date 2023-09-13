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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'den Türkiye ve bütün dünyaya elektrik akımı sağlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında gündemi değerlendirdi. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kabloyla elektrik sağlanması projesine değinen Yılmaz, "Şu anda bir proje fizibilite çalışmaları yapılıyor. Kurduğumuz zaman sadece Türkiye'den KKTC'ye elektrik gelmiş olmayacak. KKTC'den de Türkiye'ye ve bütün dünyaya Avrupa'ya bu anlamda elektrik akımı sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı. KKTC'nin dünyada gayriinsani bir izolasyonla karşı karşıya olduğunu da dile getiren Yılmaz, "Hiçbir şekilde izah edilebilir bir durum değil. Bunları aşacağız. KKTC, önümüzdeki dönemde giderek dünyada daha etkili bir hale gelecek" dedi.

Ekleme: 13.09.2023 - 13:58 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'den Türkiye ve bütün dünyaya elektrik akımı sağlanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC kanalı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

KKTC ve Türkiye arasındaki İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'ne ilişkin soru üzerine Yılmaz, söz konusu işbirliğinin KKTC'nin egemen devlet olarak varlığını ve altyapısını güçlendirmeyi öngördüğünü anlattı.

Projelerde halkın önceliklerinin dikkate alındığını vurgulayan Yılmaz, sağlık, eğitim ve enerji alanlarında da önemli işbirliklerine hazırlık yapıldığını dile getirdi.

Yılmaz, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü çerçevesinde genç ve kadın girişimcilere desteğe önem verildiğine dikkati çekerek, Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden iş dünyasıyla KKTC'deki girişimcileri daha yakın çalışır hale getirmenin amaçlandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'da bir araya geldi. Yarınki KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı'na değinerek açıklamada bulunan Yılmaz, KKTC'nin tarım potansiyelinin daha üst seviyeye çıkarılması, suyun daha verimli kullanılması ve katma değerli üretime dönüşmesinin her bakımdan çok kıymetli olduğunu ifade etti. Açılış toplantısını çok önemli bulduğunu da belirten Yılmaz, "İnşallah o çalışmayı da hep birlikte tamamlayacağız. Tabii bu kablo projesi, elektrik projesi de resmin önemli bir parçası olacak." dedi.

Türkiye ve KKTC işbirliğinde "su projesi" ve Ercan Havalimanı'nın altyapı çalışmalarının tamamlandığını hatırlatan Yılmaz, yakın zamanda tarımsal sulama için de bir projeye başlanacağına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, küresel ısınmadan bölgenin etkilendiğine ve iklim değişikliğine güçlü şekilde hazırlanılması gerektiğine değinerek, tarımsal sulama projesine yönelik, "Bu anlamda çok önemli bir yatırım gerçekleştirdiğimizi ifade edebilirim" diye konuştu.

KKTC elektrik enerjisinde kavşak olacak
Türkiye'den KKTC'ye kabloyla elektrik sağlanması projesine ilişkin de Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Türkiye ile enterkonnekte bir sistem kurmayı öngören bu yol, sadece KKTC'yi değil tüm adayı aslında dünyaya, Avrupa'ya da bağlayan bir sistem. Şu anda bir proje fizibilite çalışmaları yapılıyor. Bu tamamlandığı zaman inşallah yapım aşamasına geçeceğiz, çift hatlı bir sistem düşünüyoruz. Kurduğumuz zaman sadece Türkiye'den KKTC'ye elektrik gelmiş olmayacak. KKTC'den de Türkiye'ye ve bütün dünyaya, Avrupa'ya bu anlamda elektrik akımı sağlanmış olacak."
Yılmaz, büyük ölçekli yatırımları birer birer hayata geçirip başarı hikayelerini çoğaltacaklarını vurgulayarak, Türkiye ve KKTC'nin bütün yetkilileri, ilgilileri ve teknik kadrolarıyla bunu başaracaklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yakın gelecekte e-Devlet Kapısı'nın Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de hayata geçmesini, bununla daha verimli bir devlet yapısının ortaya çıkmasını umduklarını söyledi.

"KKTC önümüzdeki dönemde giderek dünyada daha etkili bir hale gelecek"
Bakü'de 7 Eylül'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Afet ve Acil Durum Yönetiminden Sorumlu Bakanları 2. Toplantısı'nda KKTC'nin gözlemci sıfatıyla yer almasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, şöyle devam etti:

"2 devlet tek millet diyoruz aslında 3 devlet tek millet demek lazım tabii KKTC'yi de kattığımız zaman. KKTC, önümüzdeki dönemde giderek dünyada daha etkili bir hale gelecek, daha fazla kanallar açacak dünyayla. Bunlar çeşitli kanallar olabilir; ekonomik kanallar, akademik kanallar, sportif kanallar, sanat aktiviteleri. Bunlardan bir tanesi de kültürel boyut. Kültürünü bütün dünyaya taşımak durumunda KKTC.

Buna engel olmak aslında insanlığa engel olmak demek esasında baktığınız zaman hakikaten gayriinsani bir izolasyonla karşı karşıya KKTC. Hiçbir şekilde izah edilebilir bir durum değil. Bunlar birer birer inşallah ortadan kalkacak. Yeni teknolojiler var artık sanal dünyada insanlar çok daha farklı ilişkiler geliştiriyorlar. Böyle bir dünyada KKTC'ye uygulanan haksız ambargolar, izolasyonlar haksızlığı iyice ortaya çıkarıyor."

Yılmaz, Türkiye'nin 21. yüzyılın yükselen gücü olacağını vurgulayarak, "Güçlenen Türkiye aynı zamanda güçlenen KKTC ile birlikte gerçekleşecek" dedi.
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