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Beyaz Gazete
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CHP medyası isyanda! Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol!

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalından yaptığı yayında, "değişim" çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun herkesi aptal yerine koyduğunu söyleyen Fatih Altaylı, bir de çağrıda bulundu. Altaylı, "Paçan sıkıyorsa hadi gel İBB Başkanlığı'na aday ol" dedi.

CHP medyası isyanda! Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol!
Ekleme: 13.09.2023 - 13:23 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
CHP medyası isyanda! Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol!
14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde tarihi hezimet yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mağlubiyetin faturasını MYK üyelerine kesti.

'DEĞİŞİM' ÇAĞRILARINA KULAK TIKADI

Bu gelişme parti içinde 'değişim' tartışmalarının başlamasına neden oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler her fırsatta 'değişim' çağrısında bulundu. Hatta İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla yaptığı Zoom toplantısı da parti içinde büyük krize neden oldu.

CHP medyası isyanda! Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol!

'BENİ ÖRGÜT ADAY GÖSTERDİ'

'Değişim' çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise adaylık konusunda topu partiye attı. Kılıçdaroğlu, 'Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç aday olmadım. Hiç dilekçe vermedim. Örgüt aday gösterdi.' ifadelerini kullandı.

CHP medyası isyanda! Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol!

FATİH ALTAYLI KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: PAÇAN SIKIYORSA İBB BAŞKANLIĞINA ADAY OL!

Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakmamak için 'değişim' çağrılarına kulak tıkaması ve topu partiye atması, CHP yandaşı gazetecileri isyan ettirdi.

Her fırsatta hükümeti eleştiren yazılar kaleme alan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalından yaptığı yayında, Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun herkesi aptal yerine koyduğunu söyleyen Altaylı, bir de çağrıda bulundu.

CHP medyası isyanda! Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol!

Altaylı, 'Kılıçdaroğlu hepimizi aptal yerine koyuyor. Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol.

İmamoğlu'nu aday yapmayacaksın bunu artık anladık. Eskişehir'de Büyükerşen'i de aday yapmayacak.' ifadelerini kullandı.


CHP medyası isyanda! Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol!
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