CHP kongresindeki gerginlik bu kez vekil bayılttı

CHP'nin olaylı geçen kongrelerine bir yenisi daha eklendi. Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde partililer ile Milletvekili Burcu Köksal arasında gerginlik yaşandı. "Hırsızlar dışarı, ve "Burcu dışarı" sloganlarının atıldığı kongrede gerginliğe dayanamayan Köksal baygınlık geçirdi.

Seçim hezimti sonrasında büyük kongre hazırlığında olan CHP'de il ve ilçe kongreleri de olaylı geçiyor.Bugün yapılan CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe kongresinde gergin anlar yaşandı.CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, Milletvekili Burcu Köksal ile tartışma yaşadı."Hırsızlar dışarı, ve "Burcu dışarı" sloganlarının atıldığı kongrede gerginliğe dayanamayan Köksal baygınlık geçirdi.Sağlık görevlileri Köksal'a müdahale ederken, çıkan gerginliğin kavgaya dönüşmesini ise araya giren partililer önledi.