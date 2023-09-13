Birçok il için sağanak uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.Buna göre Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 14°C, 30°CAz bulutluİSTANBUL 18°C, 29°CAz bulutluKIRKLARELİ 14°C, 29°CAz bulutluSAKARYA 15°C, 29°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 10°C, 26°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 18°C, 33°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 20°C, 32°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 17°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 21°C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 24°C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY 20°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 22°C, 34°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 12°C, 26°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 9°C, 28°CAz bulutlu ve açıkKONYA 12°C, 25°CAz bulutlu ve açıkSİVAS 5°C, 22°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 8°C, 25°CAz bulutluKASTAMONU 7°C, 25°CAz bulutluSİNOP 18°C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 14°C, 24°CAz bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 9°C, 26°CParçalı bulutluSAMSUN 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 9°C, 25°CParçalı bulutluTRABZON 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ERZURUM 6°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 12°C, 26°CParçalı bulutluVAN 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 17°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güney ve doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 19°C, 31°CParçalı bulutluSİİRT 22°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA 20°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı