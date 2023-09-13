Başakşehir'de bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var!
Başakşehir'de, kız arkadaşına sosyal medya üzerinden rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tartıştığı 2 şüpheli tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Başakşehir'de E.B. isimli kişi, kız arkadaşına sosyal medya üzerinden rahatsızlık verdiğini öne sürdüğü M.T. ve beraberindeki İ.T. ile Başakşehir Mahallesi'nde buluştu.
Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi sonucu çıkan kavgada 3 kişi bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralanan M.T, İ.T. ile E.B. olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.
E.B. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken tedavilerinin ardından M.T. ve İ.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.