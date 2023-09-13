Başakşehir'de bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Başakşehir'de E.B. isimli kişi, kız arkadaşına sosyal medya üzerinden rahatsızlık verdiğini öne sürdüğü M.T. ve beraberindeki İ.T. ile Başakşehir Mahallesi'nde buluştu.Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi sonucu çıkan kavgada 3 kişi bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.Yaralanan M.T, İ.T. ile E.B. olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.E.B. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken tedavilerinin ardından M.T. ve İ.T. gözaltına alındı.​Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.