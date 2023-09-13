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Bakan Yerlikaya duyurdu! 258 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 90 günde terör örgütlerine yönelik 43 bin 90 operasyon düzenlendiğini belirterek, 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 258 terörist etkisiz hale getirildi
Ekleme: 13.09.2023 - 10:30 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:55 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! 258 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör, Uyuşturucuyla Mücadele, Siber Suçlar, Organize Suçlar ve Kaçakçılık, Asayiş, AFAD ile Göçmen Kaçakçılığı" gündem maddelerini içeren ve son 90 günlük verileri paylaştı.

258 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakan Yerlikaya, "90 günde terör örgütlerine yönelik 43 bin 90 operasyon düzenledik, 258 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

"66 BİN 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Yerlikaya, 90 günde 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirterek; "66 bin 13 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5 bin 966'sı tutuklandı, 2 bin 388'i hakkında adli kontrol kararı verildi." ifadelerini kullandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber suçlarla mücadelede 90 günde terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 56 bin 958 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "24 bin 539 şüpheliden 489'u gözaltına alındı, 25'i tutuklandı. Bilişim sistemlerine yönelik 50 operasyon düzenlendi, 56 şüpheli gözaltına alındı, bunların 24'ü tutuklandı." dedi.

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE

Bakan Yerlikaya, "Organize suçlarla mücadelede 92 operasyonda bin 762 şüpheli gözaltına alındı, bunların 430'u tutuklandı, 203'ü hakkında adli kontrol kararı alındı." dedi.

"İSTANBUL PİLOT BÖLGE"

Düzensiz göçle ilgili açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle ilgili yeni bir sistem uyguluyoruz. İstanbul pilot bölge..." diye konuştu.
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