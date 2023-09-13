Bakan Yerlikaya duyurdu! 258 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör, Uyuşturucuyla Mücadele, Siber Suçlar, Organize Suçlar ve Kaçakçılık, Asayiş, AFAD ile Göçmen Kaçakçılığı" gündem maddelerini içeren ve son 90 günlük verileri paylaştı.Bakan Yerlikaya, "90 günde terör örgütlerine yönelik 43 bin 90 operasyon düzenledik, 258 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.Bakan Yerlikaya, 90 günde 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirterek; "66 bin 13 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 5 bin 966'sı tutuklandı, 2 bin 388'i hakkında adli kontrol kararı verildi." ifadelerini kullandı.Siber suçlarla mücadelede 90 günde terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 56 bin 958 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "24 bin 539 şüpheliden 489'u gözaltına alındı, 25'i tutuklandı. Bilişim sistemlerine yönelik 50 operasyon düzenlendi, 56 şüpheli gözaltına alındı, bunların 24'ü tutuklandı." dedi.Bakan Yerlikaya, "Organize suçlarla mücadelede 92 operasyonda bin 762 şüpheli gözaltına alındı, bunların 430'u tutuklandı, 203'ü hakkında adli kontrol kararı alındı." dedi.Düzensiz göçle ilgili açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle ilgili yeni bir sistem uyguluyoruz. İstanbul pilot bölge..." diye konuştu.