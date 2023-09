Bakan Uraloğlu Sabiha Gökçen Havalimanı’nda incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelerek havalimanı yetkilileriyle yapımı devam eden 2'inci pistte incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından Uçuş Kulesi'ne çıkan Bakan Uraloğlu, kalkış hazırlığındaki İspanya'nın Barselona kentine uçan uçağa kalkış izni verdi. Bakan Uraloğlu daha sonra açıklama yaptı.Uraloğlu, 'Ülkemizin yurtdışına açılan en önemli kapılarından biri olan Sabiha Gökçen Havalimanımızın 2'inci pist ve yeni üst yapı çalışmalarını yerinde inceledik. Sabiha Gökçen Havalimanımız her geçen gün artan yolcu sayısı ve vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine ciddi bir kapasite artışına ihtiyaç duymaktaydı. Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz 2020 yılına kadar havacılık sektörümüz her yıl rekor artışlarla sürekli büyüyordu. Ancak 2020 yılı pandemi nedeniyle ulaşım sektörü açısından faaliyetlerin durduğu, 2021 yılı da salgın etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalktığı bir yıl oldu. Ama 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiği ile yaklaşık 25 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen'de 2022 yılında bu sayı yaklaşık 31 milyon yolcuya yükseldi. 2023 yılının ilk 8 ayında da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık 150 bin uçuş trafiği gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 131 bin civarındaydı. Yine geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 19 milyon 700 bin olan yolcu sayısı ise bu yıl 24 milyon 300 bine yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23'lük bir artış var ve önümüzdeki yıllarda bu sayının artarak devam edeceğini öngörüyoruz' dedi.Yapımı devam eden 2'inci pist hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, 'İkinci bir pist ile havalimanımızın kapasitesini ikiye katlayacak çalışmaları başlatmıştık. Ve bugün Sabiha Gökçen Havalimanımızın 2'inci pistini iniş ve kalkışa müsait duruma getirdik. ILS test ve devreye alma uçuş kontrol çalışmaları ve test uçuşlarımız devam etmektedir. 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2'inci pist ile en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecektir. 1 adet 3 bin 520 metre, 1 adet 3 bin metre ve 1 adet 2 bin 400 metre uzunluğunda 3 adet Paralel Taksiyolu da proje kapsamındadır. 2'inci pist ve hızlı çıkış taksi yolları ile pistten orta aprona ulaşımı sağlayan bağlantı Taksiyollarına ait inşaat, elektrik ve elektronik imalatlarını da tamamladık. Ayrıca 2. pist yapımının yanı sıra; 46 uçak kapasiteli Orta Apron, 40 uçak kapasiteli Kargo Apronu, teknik blok, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin m2 kapalı alana sahip üstyapı tesisleri, ve 91 metre yüksekliğinde Hava Trafik Kontrol Kulesi de kazanmış oldu. Yeni hava trafik kontrol kulemiz 9 Ocak 2023 tarihinde hizmete girmişti. O günden itibaren tüm ATM sistemleriyle birlikte 7/24 hava trafik operasyonuna hizmet vermektedir' şeklinde konuştu.Bakan Uraloğlu, 'Kargo Apronu beton kaplama imalatlarımız da devam ediyor. Projemiz çerçevesinde Sabiha Gökçen Havalimanı – Pendik Bağlantı Yolu'nun yer altına alınarak üzerinden ikinci pistin geçirilmesi için çalışmalarımız da var. O çalışmalar çerçevesinde da şu an da, doğu tüp içerisindeki güçlendirme ile Doğu ve Batı Tüp Pist Bölgesindeki kemer imalatlarını tamamladık. Terminal-3 Bölgesindeki kemer imalatları devam ediyor. Şu anda TEM bağlantı yolu trafiği doğu tüpten veriliyor. Batı tüp içerisindeki temel ve iç perde imalatlarına da başladık. Orhanlı Bölgesi yol geçiş ve altyapı deplase imalatlarımız da devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yapılışını Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmakla özdeşleştirenler vardı. Uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü? diye eleştiri yapıyorlardı. Proje çerçevesinde inşa ettiğimiz TEM Bağlantı Yolu ve Tüneli çalışmalarına anlam veremeyerek sosyal medyada dağ olmayan yere tünel yaptılar diye yalan yanlış paylaşımlar da yayınladılar. Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı ülkemizde yolcu trafiğinin en çok olduğu ikinci havalimanımızdır' dedi.Uraloğlu, '1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 11 trilyon dolar ticaret hacimli 67 ülkeye en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahibiz. Bu çerçevede 2003 yılında başlattığımız Bölgesel Havacılık Politikası ile havacılık sektöründeki kayıp yıllarını telafi etmekle kalmadık, havacılıkta ülkemizi küresel bir merkeze dönüştürdük. Geride bıraktığımız Ağustos ayında havalimanlarımızda yaklaşık 25 milyon yolcuya hizmet verdik. 2023 yılı ilk 8 ayda ise tüm havalimanlarımızda 143 milyon 360 bin yolcu ağırladık ve 2003 yılında 34 milyon olan yolcu sayısını neredeyse 5'e katladık. Yolcu sayısındaki artışlara baktığımızda Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında havalimanlarımızı kullanan yolcu sayısının 220 milyona çıkarak yeni bir tarihi rekor kıracağımızı öngörüyoruz' diye konuştu.