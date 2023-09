Bakan Tekin'den öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılı mektubu

Öğretmenlere kısa mesaj gönderen Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Sevgili Meslektaşım, Cumhuriyetimizin 100. yılını 'Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak siz değerli öğretmenlerimiz için duygu ve düşüncelerimi ifade eden mektubu sizlerle paylaşıyorum.' ifadelerini kullandı.Bakan Tekin mektubunda şöyle dedi:'Kıymetli Meslektaşlarım, hepinizi içtenlikle selamlıyorum. Türkiye'nin müreffeh yarınlarını inşa eden siz kutsal meslek insanları... Kültür, görgü ve her yönüyle eğitilmiş çocuklarımızın büyüyüp kendi dünyalarını kurma serüvenlerinde kuşkusuz en çok sizler hatırlanacaksınız. Yarını bugünden inşa etmenin evrensel gerçekliğinde, nesilleri her bakımdan çağımızın şartlarına göre hazırlamak biz eğitimcilerin gayretleriyle vücut bulacaktır. Çocuklarımızın sadece zihinlerine değil; kalplerine de dokunan her öğretmen, yepyeni bir dünya kurup anılmaya değer hatıraların en kutsal ve en hüzünlü tarafında yer alacaktır.Özellikle 'Öğretmenler Odası' sohbetlerinde bizatihi tecrübe etme imkânı bulduğum hususlardan biri, sizlerin ruhlarınızdan yüzlerinize sirayet etmiş emek yorgunluğunun, merhametin ve ulvi mutluluğun hepimiz adına o çok tanıdık öğretmen niteliklerinden ayrılmamasıydı. Adeta çocuklarımızı birer anne ve baba gibi sahiplenişiniz ve dahi konuşmak istediğiniz her mevzunun çocuklarımızla ilgili oluşu, sizlerle geçirdiğim her değerli vakit adına mütehassis olduğum ender anlardan sayılabilir. Türkiye'nin bugünlere gelebilmesi için geçmişten bugüne maarif ordumuzun üstlendiği vazife, bitmeyen şarkımızı, o size çok tanıdık gelen 'bir öğretmen maaşıyla üç çocuk okutmuş' kahramanların diğer bir deyişle sizin bitmeyen şarkınızı seslendiriyor. Yıllardır kanaat ederek ve kutsal addederek yaptığımız öğretmenlik vazifesi, geleceğimizin inşasını herkesten çok size borçlu olduğumuzu bilmek adına ödenemeyecek emeklerinizin, maddi hiçbir karşılıkla münasebet tesis edilemeyecek çabalarınızın manevi şuurudur.