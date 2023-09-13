  • USD: 26,86 - 26,91
  • EURO: 28,79 - 28,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Tekin'den öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılı mektubu

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla kaleme aldığı bir mektupla öğretmenlere başarılar diledi.

Ekleme: 13.09.2023 - 09:52 Güncelleme: 13.09.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Bakan Tekin'den öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılı mektubu
Öğretmenlere kısa mesaj gönderen Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Sevgili Meslektaşım, Cumhuriyetimizin 100. yılını 'Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak siz değerli öğretmenlerimiz için duygu ve düşüncelerimi ifade eden mektubu sizlerle paylaşıyorum.' ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin mektubunda şöyle dedi:

'Kıymetli Meslektaşlarım, hepinizi içtenlikle selamlıyorum. Türkiye'nin müreffeh yarınlarını inşa eden siz kutsal meslek insanları... Kültür, görgü ve her yönüyle eğitilmiş çocuklarımızın büyüyüp kendi dünyalarını kurma serüvenlerinde kuşkusuz en çok sizler hatırlanacaksınız. Yarını bugünden inşa etmenin evrensel gerçekliğinde, nesilleri her bakımdan çağımızın şartlarına göre hazırlamak biz eğitimcilerin gayretleriyle vücut bulacaktır. Çocuklarımızın sadece zihinlerine değil; kalplerine de dokunan her öğretmen, yepyeni bir dünya kurup anılmaya değer hatıraların en kutsal ve en hüzünlü tarafında yer alacaktır.

Özellikle 'Öğretmenler Odası' sohbetlerinde bizatihi tecrübe etme imkânı bulduğum hususlardan biri, sizlerin ruhlarınızdan yüzlerinize sirayet etmiş emek yorgunluğunun, merhametin ve ulvi mutluluğun hepimiz adına o çok tanıdık öğretmen niteliklerinden ayrılmamasıydı. Adeta çocuklarımızı birer anne ve baba gibi sahiplenişiniz ve dahi konuşmak istediğiniz her mevzunun çocuklarımızla ilgili oluşu, sizlerle geçirdiğim her değerli vakit adına mütehassis olduğum ender anlardan sayılabilir. Türkiye'nin bugünlere gelebilmesi için geçmişten bugüne maarif ordumuzun üstlendiği vazife, bitmeyen şarkımızı, o size çok tanıdık gelen 'bir öğretmen maaşıyla üç çocuk okutmuş' kahramanların diğer bir deyişle sizin bitmeyen şarkınızı seslendiriyor. Yıllardır kanaat ederek ve kutsal addederek yaptığımız öğretmenlik vazifesi, geleceğimizin inşasını herkesten çok size borçlu olduğumuzu bilmek adına ödenemeyecek emeklerinizin, maddi hiçbir karşılıkla münasebet tesis edilemeyecek çabalarınızın manevi şuurudur.
CHP medyası isyanda! Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü: Paçan sıkıyorsa İBB başkanlığına aday ol!
CHP kongresindeki gerginlik bu kez vekil bayılttı
Doğu Karadeniz'de petrol heyecanı! Karadeniz enerji kaynağına dönüşecek! Kalitesi tespit edilecek
İBB şehitliği de bakımsızlığa terk etti: İstanbul’un fethinde şehit olan askerlerin kabirleri çöplüğe döndü
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Mevzuata aykırı davranarak yanıltıcı reklam yapanlara ceza yağdı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 258 terörist etkisiz hale getirildi
Libya felaketinde son durum… Şehir tamamen yerle bir oldu: Her yer cesetlerle dolu!
CHP Mehmetçik'e atılan iftirayı sahiplendi! Skandal EOKA savunması
'İmamoğlu ile ortak hayalim var' demişti: Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! O tarihe işaret etti...
Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi! CHP’li belediyeden, ev kirası gibi su faturası
İBB'nin kara propagandasına Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı!
İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı! Hamile kadın aracın altında kaldı
CHP'li Barış Yarkadaş: İmamoğlu kendisine uygun delege yapısı görürse genel başkanlığa aday olacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na darbe tepkisi: Darbecilerin literatürünü kullanıyor
Sözde milliyetçi Yavaş'ın Teknofest'e katılmaması ABB Meclisi'ne taşındı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Libya'yı vuran sel felaketi! Sulara kapılan binlerce kişi hayatını kaybetti
CHP’deki rüşvet kavgasında son perde! Fatih Atay’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Beni karıştırma!
Putin'den Ermenistan'a soğuk duş! 'Karabağ Azerbaycan'ındır'
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan rüşvet skandalını ortaya çıkardı: ABB Meclisi'nde gündeme oturdu
Birçok il için sağanak uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Birçok il için sağanak uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Fransa'dan dikkat çeken karar: iPhone 12 satışları yasaklandı

Fransa'dan dikkat çeken karar: iPhone 12 satışları yasaklandı

Evini satmak isteyen vatandaşlar dikkat! Bunu yapan yanacak: Rekor para cezası uygulandı...

Evini satmak isteyen vatandaşlar dikkat! Bunu yapan yanacak: Rekor para cezası uygulandı...

Bu belirtiler varsa dikkat: Eris varyantının habercisi olabilir

Bu belirtiler varsa dikkat: Eris varyantının habercisi olabilir

2 uzaylı cesedi kongrede canlı yayında sergilendi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 1000 yıllık bulguları yemin ederek açıkladı

2 uzaylı cesedi kongrede canlı yayında sergilendi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 1000 yıllık bulguları yemin ederek açıkladı

James Webb Uzay Teleskobu Bir gezegende yaşam belirtisine dair kanıt bulmuş olabilir

James Webb Uzay Teleskobu Bir gezegende yaşam belirtisine dair kanıt bulmuş olabilir