Bakan Bolat: Tekstil ve konfeksiyon sektörleri büyümelerini sürdürecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil sektörü ile alakalı son dönemdeki olumsuz söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ve bunun doğru olmadığını belirterek, 'Tekstil, konfeksiyon ve diğer sektörlerimiz, alternatif pazarlar ve alternatif müşteriler arayarak içeride de, dışarıda da büyümelerini devam ettirecek.' dedi.İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle düzenlenen Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.AB ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu'dan gelen binlerce alıcıyı Türk tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile bir araya getiren fuarın açılışında konuşan Bolat, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen fuarın açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Yaklaşık 5 hafta önce yine aynı yerde Avrupa'nın en büyük hazır giyim ve konfeksiyon fuarı olan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:'Texhibition da Avrupa'nın en büyük tekstil fuarı olarak yerini alıyor. Yani bir yanda IFCO, bir yanda Texhibition inşallah Türk tekstilinin dünyadaki haklı şöhretini, kazandığı haklı yeri ortaya koyan fuarlar olarak yerini alıyor. Biz de hükümet olarak, Ticaret Bakanlığı olarak, bu fuarlarımıza destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah birkaç yıl içinde moda ve tekstil dünyasının merkezleri bu iki fuarla beraber anılacak.'Bolat, bu fuara 400'den fazla firmanın katıldığını aktararak, 'Elde ettiğim bilgilere göre, yer olmadığı için yüzlerce firma da dışarıda kalmış. İnşallah bundan sonra fuarımız daha da büyüyerek onların da yer alması mümkün olacak.' diye konuştu.Ömer Bolat, Türk tekstili, Türk havlusu, Türk kumaşı, Türk konfeksiyonu, Türk perdesi, Türk çeliği, Türk seramiği, Türk müteahhidi, Türk beyaz eşyası ve Türk turizminin Türkiye'nin dünya çapında önde gelen sektörleri olduğunu söyledi.Son 20 yılda yüzde 5,5 ortalama reel büyüme sağlayan bir ülke olarak, milli geliri 214 milyar dolardan 906 milyar dolara çıkardıklarını, ihracatı 36 milyar dolardan 254 milyar dolara yükselttiklerini belirten Bolat, bu başarıların söz konusu sektörlerin ihracattaki başarısıyla mümkün olduğunu vurguladı.Bolat, daha önce yılda ve ayda 'milyar dolarlık ihracat sınırını geçtiklerinde bayram ettiklerini' hatırlatarak, şimdi günde 1 milyar dolar ihracat yaptıklarını, ayda ortalama 20-23 milyar dolar arasında ihracat yapan bir ülke konumuna geldiklerini, bunun yetmeyeceğini, bu rakamları çok daha yukarılara taşımaları gerektiğini bildirdi.Aldıkları mesafenin küçümsenemeyeceğini ifade eden Bolat, 'Türkiye artık dünya ihracat liginde bilinen bir ülke, çok sayıda markaları var. Kaliteli ve marka üretim yapıyor. Hızlı teslimat yapıyor. Lojistikte çok başarılı. 3 günde dünyanın en uzak coğrafyalarına dahi mallarını ulaştırabiliyor. Dünyanın en iyi hava yollarından birine sahip. Deniz yolunda çok hızlı ulaşım yapabiliyor. Bunlar bizim artılarımız ve avantajlarımız.' diye konuştu.Ticaret Bakanı Bolat, son 12 çeyrektir Türk ekonomisinin kesintisiz büyüdüğünü belirterek, 2023'ü yüzde 4,5 büyümeyle kapatmayı hedeflediklerini söyledi.Orta Vadeli Program'ın (OVP) geçen hafta açıklandığını anımsatan Bolat, 'OVP'de yüzde 4,5-5 arasında büyümeleri inşallah önümüzdeki 3 yılda gerçekleştireceğiz. Bu niçin önemli? İnsanımıza iş sağlamak, refahımızı ve zenginliğimizi artırmak için önemli.' dedi.Türkiye'nin milli gelirindeki artışa işaret eden Bolat, bu yıl 1 trilyon doları zorladıklarını söyledi. Bolat, küresel anlamda ekonomilerin her zaman yukarıya gitmediğini, zaman zaman tökezleme yaşanabildiğini belirterek, 'Batıda başta olmak üzere ciddi faiz artışlarıyla, enflasyonla mücadele programları uygulandığı için talepte bir baskılanma dönemi var. Bu, birçok sektörlerde ticaretin de azalmasına yol açıyor. Bu yıl itibarıyla ticarette ciddi bir artış yok dünyada. Aynı şekilde dünyada büyüme oranı da yüzde 3 veya altında gerçekleşecek ortalama. Ülkemize baktığımızda bizim büyümemizin biraz yavaşlamakla beraber inşallah yüzde 4,5 civarında gerçekleşmesini hedefliyoruz.' şeklinde konuştu.Sanayi üretimindeki artış, işsizlik oranındaki gerileme, temmuz ve ağustostaki ihracat rekorlarına değinen Bolat, şöyle devam etti:'Ancak (ihracatta) artış hızımız yavaşladı. Şu an itibarıyla geçen yıl ile aynı rakamları korumaya çalışıyoruz. Niçin? Çünkü dünyada talep daraldı, ticaret daraldı. Tekstil de, diğer sektörler de, konfeksiyon da bundan etkileniyor. Bu gelişmeler istenmeyen ancak tabii gelişmeler. Her zaman böyle gidecek diye bir şey yok. Enseyi karartmayalım. Asla umutsuzluğa, yeise kapılmayalım. Bu sektörler Türkiye'nin dünya çapındaki sektörleri. Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci olduğumuz sektörler. Osmanlı'daki en önemli sektörümüzdü. Cumhuriyetimizin ilk ve en önemli sektörüydü gıda sektörüyle beraber. Türkiye pamuk üreticisi bir ülke olarak tekstili, konfeksiyonu ve diğer tekstil ürünleriyle beraber bu sektörü daima yaşatacak, destekleyecek ve daha da gelişmesini başaracaktır. Devlet, hükümet ve özel sektörle bunu yapacağız.'Bolat, zaman zaman tekstil ile alakalı iç karartan ya da 'bu sektörü kaybettik, sektör geriliyor, bu sektör gözden çıkarıldı' gibi ifadeler duyduklarını belirterek, 'Bu gibi ifadeler kesinlikle yanlış ifadeler. Bazen insanların kendi iç sorunlarını bütün sektöre yansıtma gibi çabalarından da ve yanlış davranışlarından da kaynaklanıyor. Tabii ki bazen sıkıntılı süreçler oluyor insan hayatında, başka şirketlerde ve sektörlerde olduğu gibi... Ancak hamdolsun tekstil, konfeksiyon ve diğer sektörlerimiz, alternatif pazarlar ve alternatif müşteriler arayarak içeride de, dışarıda da büyümelerini devam ettirecekler.' diye konuştu.Tekstil sektörünün yanında olduklarını göstermek için burada bulunduğunu, her zaman destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.Ticaret Bakanı Bolat, bütün güçleri, bürokrasileri, mevzuatları ve teşvik tedbirleri ile tüm ihracatçıların yanında olduklarını ifade ederek, yeni kabinenin dün 100. gününü doldurduğundan bahsetti ve aradan geçen süreçte artırılan desteklere örnekler verdi.Bu süreçte Türk Eximbank'ın ihracatçılar için sunduğu sermayeyi yüzde 40 artırdıklarını dile getiren Bolat, 70 milyar lira finansman desteği imkanı sağladıklarını kaydetti.Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ihracatçılara sunduğu finansman desteğini (reeskont kredisi) 1,5 ayda 10 katına yükselttiğini ve 3 milyar 50 milyon TL seviyesine çıkardığını bildirdi.Bunlarla yetinmeyeceklerini ifade eden Bolat, 'İnşallah, 2024 bütçesinde de ihracat desteklerimizi 2 katından fazla artıracağız. Maliye Bakanlığımızdan bunun da sözünü aldık. Biz bu anlamda sizin için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sizin de lütfen, çabalarınızı artırmanızı, ihracat pazarlarınızı ve ihraç ürünlerinizi çeşitlendirmenizi, geleceğe umutla bakmanızı ve bu imkanlardan faydalanmanızı, ülke ekonomisine ihracat, döviz, istihdam ve vergi olarak katkıda bulunmanızı bekliyoruz.' şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen Bakan Bolat ve beraberindeki heyet, etkinlikte incelemelerde bulundu.