Adıyaman'da bulundu: Tam 1700 yıllık!

Ekiplerce bölgede yapılan çalışmaları inceleyen Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, 150 metre uzunluğunda su tünelinin tespit edildiğini söyledi.Tünelin Roma döneminde inşa edildiğini ve yaklaşık 1700 yıllık olduğunu ifade eden Alkan, şöyle konuştu:'Geçitli Köyü'nün hemen güney kısmında bulunan Roma dönemine ait nekropol, yerleşim alanı ve geçitli höyükte yaptığımız inceleme sonucunda 150 uzunluğunda bir su tüneli tespit ettik. Burada yaptığımız incelemelerde hemen giriş kısmının alçak, orta kısımlara doğru yükselen bir su tünelini gördük. Tünel, günümüzden yaklaşık 1700 yıl öncesine ait.'Tünelin Roma döneminde inşa edildiğini ve yaklaşık 1700 yıllık olduğunu ifade eden Alkan, şöyle konuştu:Alkan, tünelin, köyün diğer kısmındaki tarlara su verilmesi için dağın delinerek inşa edildiğini öngördüklerini belirterek, 'Sofraz Çayı'nın yüksek seviyesindeki suların köyün diğer tarafında bulunan tarlalara ulaştırılması için bu tünelin yapıldığını keşfettik. Bu tünelin ne kadar muazzam bir görüntüye sahip olduğunu ve çok muhteşem bir işçilikle inşa edildiğini gördük.' dedi.Turistleri buraya davet eden Alkan, 'Burası Adıyaman için çok değerli bir su tüneli.