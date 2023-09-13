2 uzaylı cesedi kongrede canlı yayında sergilendi! Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 1000 yıllık bulguları yemin ederek açıkladı

Uzun süredir UFO çalışmaları yapan ve Güney Amerika'da girilmedik yer bırakmayan Meksikalı gazeteci Jaime Maussan, çalışmalarının meyvesini almaya başlıyor. Uzun süredir yapılan çalışmalar sonrası iki uzaylı cesedi Meksika kongresinde yayımlandı.Meksika'da gerçekleşen kongrede gazeteci Jaime Maussan, iki tane dünya dışı varlık olarak tanımladığı, normal insandan küçük canlıların cesedini tanıttı. Peru'nun And Dağlarına yayılmış Cusco şehrinde bulunan cesetler, tahmin edildiği üzere bin yıllıklar. Bilim insanları ve gazeteciler kongreye katılırken, tüm dünyanın gözü bu yayındaydı.Yeminli ifade veren Maussan, Meksika hükümeti ve ABD'li yetkililere bu iki varlığın ne olduğu ve hangi türle alakalı olduğunu bulmalarını istedi. UFO uzmanı olarak tanımlanan Maussan, 'İki ceset dünyaya ait değil. Bizimle aynı yaşamsal evrimi geçirmemişler.' Açıklamalarında bulundu.UFO uzmanı iki cesedin bir UFO kazası ya da kalıntıları içinde değil, su yosunları içerisinde bulunduğunu dile getirdi.Geçtiğimiz ay ABD Temsilciler Meclisi 3 eski bürokrat-askerin UFO'lar hakkında yeminli ifadelerini dinledi. Yeminli ifadeler, dünya dışı varlıkları onaylar nitelikte.Eski İstihbarat görevlisi David Grusch, Meclis'te verdiği yeminli ifadede ABD federal hükümetinin UFO'lara kesinlikle sahip olduğunu dile getirdi. Son 4 yılda 40'dan fazla görgü tanığıyla röportaj yaptığını söyleyen Grusch, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı 'UAP Task Force' bölümünde yüksek güvenlik izni bulunan bir bürokrat olarak uzun süre UFO'lar hakkında çalışmalarda bulundu.Yeminli ifadesine göre ABD'nin elinde dünya dışı canlılar bulunuyor. UFO'nun birden fazla çalışma arkadaşını yaraladığını söyleyen Grusch, dünya dışı canlının UAP'nın (Tanımlanamayan Anormal Olay) kaza alanından getirildiğini dile getiriyor.Ayrıca Grusch, uzaylı yerine insan olmayan canlı demeyi tercih ettiğini dile getirdi.Temsilciler Meclisi'nden kanıt istenmesi üzerine Grusch elindeki belgelerin kamuyla paylaşmak için çok gizli ve hassas olduğunu dile getirdi. Grusch, elindeki belgeleri Senatörlere mahkeme sonrası iletebileceğini söyledi.David Grusch, ABD hükümetinin 12'den fazla UFO alanına sahip olduğunu ve içlerinden bazılarının insan olmayan canlılara sahip olduğunu dile getirdi. Bazı insan olmayan canlıların uzay araçlarının futbol sahası büyüklüğünde olduğunu yeminli beyanı içerisinde dile getirdi. Birden fazla kişinin bu UFO/UAP ve yetkililer tarafından yaralandığını dile getirdi.Eski Donanma pilotu David Fravor, 2004 yılında UFO'nun radarlar tarafından tanımlandığını dile getirdi. Fravor, uzay aracının kendi araçlarından katbekat daha hızlı olduğunu dile getirirken, saatlerce havada asılı kaldığını ve aracı harekete geçirecek kuvvetin yer almadığını dile getirdi. Tik Tak şekilli obje olarak tanımlanan UFO'nun 96 kilometreyi 1 dakikada aşabildiğini dile getirdi. Fravor'ın aktardıklarına göre UAP anında kaybolup birkaç saniye sonra tekrar göründüğünü, bunun 90 kilometre ileride olduğunu dile getirdi. Fizik kurallarına meydan okuyan bu araç hakkında Fravor teknoloji olarak insanlıktan çok daha ileride olduğunu, hiçbir şey yapamayacaklarını dile getirdi.Eski donanma pilotu Ryan Graves verdiği yeminli ifadede karşılaştığı UFO'lar hakkında bilgi verdi. Graves, kasırga seviyesinde fırtına içerisinde UFO'nun hareketsiz kaldığını, fırtınanın gücünün onu etkileyemediğini dile getirdi.2003 yılında Boeing'in Kaliforniya'da futbol sahası büyüklüğünde UFO kaza alanı bulduğunu dile getirdi. Alanda kırmızı küpe benzeyen bir UFO aracı olduğu dile getirilmekte.Grusch verdiği ifadede bazı bilim insanlarının UFO araçlarından teknoloji elde etmeye çalışırken yaralandığını söyledi. Grusch, ABD federal hükümetinin insan olmayan canlılar hakkında 1930 yılından beri bilgi sahibi olduğunu dile getirdi.