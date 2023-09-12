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Sözde milliyetçi Yavaş'ın Teknofest'e katılmaması ABB Meclisi'ne taşındı!

Ankara’da 30 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve 1 Milyon vatandaşın katıldığı TEKNOFEST’e gitmeyen ve gitmek isteyenlerden de ücret talep eden ABB Başkanı Mansur Yavaş’a ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal’dan tepki geldi.

Sözde milliyetçi Yavaş'ın Teknofest'e katılmaması ABB Meclisi'ne taşındı!
Ekleme: 12.09.2023 - 15:29 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:47 / Editör: Ozge Selin
Sözde milliyetçi Yavaş'ın Teknofest'e katılmaması ABB Meclisi'ne taşındı!
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, 30 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılmadığı ve katılmak isteyenlerden de ulaşım ücreti talep ettiği ortaya çıkarıldı. Ankaralı birçok ilçe belediyesi ve deprem felaketi yaşayan Kahramanmaraş Belediyesi bile festivale katılmak isteyen vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlarken Yavaş'ın ücret istemesi tepkilere neden olurken yaşanan olay ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal tarafından ABB Meclis gündemine taşındı.

FATİH ÜNAL: “Ankara'dan 1 milyon kişi TEKNOFEST'i ziyaret etti. Bu bizim için gurur duyulacak bir rakamdır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında kutlama olarak yapılan Festival'de gençlerimize ulaşım konusunda ücretsiz hizmet veren, kumanya ve su konusunda ücretsiz destek veren ilçe belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda ABB Başkanını da TEKNOFEST'te görmek isterdik. Ancak 4 gün boyunca bu festivale gelmemiştir. Otobüslerin Zafer Bayramı'nda ücretsiz olmasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Ancak diğer 3 gün maalesef ring seferleri ücretliydi. Keşke ringler ücretsiz olsaydı da köylerimizden, ilçelerimizden, Ankara'nın muhtelif yerlerinden çocuklarımızı TEKNOFEST'e taşıyabilseydik. ABB'yi bu konuda da eleştiriyorum.” dedi.

Genel seçimlerde Ankara'yı bırakıp şehir şehir mitingler düzenleyen, eline geçen her fırsatta Londra'ya kaçan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılmaması ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal tarafından ABB Meclis gündemine taşındı.

“ABB BAŞKANINI DA TEKNOFEST'TE GÖRMEK İSTERDİK”
ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, “Malumunuz Ankara'da çok güzel bir TEKNOFEST oldu. Ankara'dan 1 milyon kişi TEKNOFEST'i ziyaret etti. Bu bizim için gurur duyulacak bir rakamdır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında kutlama olarak yapılan Festival'de gençlerimize ulaşım konusunda ücretsiz hizmet veren, kumanya ve su konusunda ücretsiz destek veren ilçe belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamda ABB Başkanını da TEKNOFEST'te görmek isterdik. Ancak 4 gün boyunca bu festivale gelmemiştir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çok güzel bir program düzenlendi. Ancak Mansur beyin gelmemesini yadırgadık. Otobüslerin Zafer Bayramı'nda ücretsiz olmasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Ancak diğer 3 gün maalesef ring seferleri ücretliydi. Keşke ringler ücretsiz olsaydı da köylerimizden, ilçelerimizden, Ankara'nın muhtelif yerlerinden çocuklarımızı TEKNOFEST'e taşıyabilseydik. ABB'yi bu konuda da eleştiriyorum. TEKNOFEST'e gösterilen yoğun ilgi hepimizin gurur duyması gereken bir durumdur.” diye konuştu.

“YAVAŞ GENEL SEÇİMLERDE SÖYLEDİKLERİNİN GÜNAHINI ÇIKARMAYA ÇALIŞTI”
Ünal konuşmasının ardından meclis üyelerine Yavaş'ın katıldığı bir programda TEKNOFEST ile alakalı söylediklerinin ses kaydını dinletti. Yavaş ses kaydında genel seçimler esnasında düzenlediği mitinglerde “TCG Anadolu İzmir'e geldi. Ayın 15'inden sonra gidecek. İHA/SİHA lafı da duymayacaksınız” ifadelerinin günahını çıkarmaya çalıştı. Yavaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “TEKNOFEST her zaman Eylül ayında yapılıyor. Neden bu ay yapıldı. Belli ki seçimi de etkilesin diye yapılıyor. Akrabalıkta var arada. Buna rağmen ‘niye siz bunu bu ayda yapıyorsunuz' , ‘Niye bunu seçime alet ediyorsunuz' diye Sayın Kılıçdaroğlu'ndan ya da bir başkasından tek kelime çıkmadı. Ama şimdi kendileri ile ilgisi olmayan bir konuda buna cevap verip siyasete girmiş oldular. Yanlış yaptılar. BAYKAR'a söylenenler yanlıştır. Sadece BAYKAR değil Türkiye'de başarılı bütün şirketler desteklenmelidir. Belki BAYKAR marka olacak”
Sözde milliyetçi Yavaş'ın Teknofest'e katılmaması ABB Meclisi'ne taşındı!
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