Soyer çiftçiye verdiği sözü tutmadı! Ata tohumu güvercinlere yem oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Başka bir tarım mümkün' diyerek seçim süresince meydanlarda kamuoyuna açıkladığı tarım politikası, iflas etti. Soyer, 'üreticiyi destekleyeceğiz' diyerek Kiraz'da sözleşme imzalayıp çiftçiye ektirdiği karakılçık buğdayını üreticiden söz verdiği koşullarda satın almak istemeyince tonlarca buğday çiftçinin elinde kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tutumunu protesto eden Kirazlı üretici Mehmet Kani, yetiştirdiği bir çuval karakılçık buğdayını Konak Meydanı'nda, Tarihi Saat Kulesi'nin önünde güvercinlere yem olarak dağıttı.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımı ve çiftçiyi desteklemek amacıyla üreticiyle sözleşme imzalayıp tarlalara karakılçık buğdayı ektirdiğini belirten Mehmet Kani, 'Üreticiyi, tarımı destekleyeceğiz dediler bizimle sözleşme imzalayıp ata tohumu karakılçık buğdayı ektirdiler. Sonra da ürünü beğenmedik diyerek ürettiğimiz her 4 kilo buğdayın 1 kilosunu fire olarak kabul edip yüzde 25'in parasını ödemeyiz dediler. Bazı üretici arkadaşlarımız paraya ihtiyaçları olduğu için çaresiz kalıp kabul etti. Bizde tepki gösterip ürünlerimizi teslim etmeden geri döndük. Bu nasıl üreticiyi desteklemek anlamadık. Büyük hayal kırıklığı yaşadık. Kimse çiftçinin ekmeği ile oynamaya kalkmasın. Eğer çiftçi üretmezse kentte yaşayanlar yiyecek bulamaz, aç kalır. Büyükşehir'in yaptığını en acımasız en gaddar tüccar bile yapmadı.' dedi.Tunç Soyer'e 'Verdiğin sözü tut' çağrısında bulunan Kani: 'Eğer bu buğdayın yerlere dökülmesini, ziyan olmasını istemiyorlarsa sorunu bir an önce çözsünler. Eğer sonuç alamazsam aynı eylemi önümüzdeki günlerde Tarihi Havagazı Fabrikası önünde de yapacağım. ' dedi.Daha önceleri patates ektiklerini hatırlatan Kani: 'Patates toprak altında yetişen bir ürün. En acımasız tüccar, halci bile patatesi tarlada satın alırken yüzde 3-4 fire uyguluyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulaması ile o acımasız tüccarları bile geride bıraktı. Neymiş tarımı, üreticiyi destekleyeceklermiş. Böyle destek mi olur? Yüzde 25 fire, görülmüş duyulmuş şey değil. Yazıklar olsun.' diye söyledi.Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ürünü teslim almak için Kiraz'a gelmediklerini belirten Kani: 'Bizden ürettiğimiz buğdayları Beydağ'a, Tire'ye götürmemizi istediler. Mazotun litre fiyatı zaten almış başını gitmiş. Zaten ürünün yüzde 25'ini fire olarak kabul ediyorlar. Bu da yetmezmiş gibi ürünü traktörlere, kamyonlara yükleyip kilometrelerce öteye götürmemizi istiyorlar. Olacak iş değil:' diye konuştuİzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarımı ve üreticiyi desteklemek amacıyla başlattığı projenin amacından saptığını, belediyenin işi ticarete döktüğünü belirten Kani: 'Geçtiğimiz yıl da buğday ektik. Alım yaparken yüzde 3 fire ile aldılar. Bu sene aşırı yağmur yağdı, dolu oldu. Tamam, üründe biraz sorun var ama yüzde 25 fire verecek kadar da değil. Büyük hayal kırıklığı yaşadık. Bu kadar acımasız ve gaddar olunmaz. Sözde üreticiyi destekleyeceklermiş. Böyle destek olmaz.' ifadelerini kullandı.Tarlaya ektikleri tohumu kendilerinin satın aldığını hatırlatan Kani: 'Tohumu da hibe olarak vermediler kendimiz aldık. Durum böyle olunca mağdur olduk. Büyükşehir Böyle yapınca buğdayı Toprak Mahsulleri Ofisine verelim dedik ama oradan da bir türlü randevu alamadık. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden sorunumuzu bir an önce gidermelerini talep ediyoruz. Aksi takdirde Konak meydanında yaptığım eylemin benzerini önümüzdeki günlerde tarihi havagazı fabrikasının önünde tekrarlayacağım. Hakkımı alana dek yılmadan eylemleri sürdüreceğim.' dedi.