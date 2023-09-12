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Rus mankene hırsızlık şoku: Milyonlarca liralık mücevher ve parası…

İstanbul'da yaşayan Rus manken Aleksandra Serıakova, kabusu yaşadı. SPA'dan eve girdiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Lüks dairesini darmadağın halde bulan Aleksandra Serıakova hemen polisi aradı. Gözyaşları ile anlattı: 500 bin liralık mücevherim…

Ekleme: 12.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Rus mankene hırsızlık şoku: Milyonlarca liralık mücevher ve parası…Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Rezidansın 12'inci katında yaşayan Rus manken Aleksandra Serıakova, 7 Eylül akşamı SPA'ya gitti.

24 yaşındaki manken bir saat sonra evine geldiğinde mücevher kutusunun açık olduğunu ve içindeki 500 bin lira değerindeki kolyesinin olmadığını fark etti.

Kutudaki 500 bin lira değerindeki dövizinin de olmadığını görünce eve hırsız girdiğini anlayınca hemen rezidans yönetimine ve polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri evde parmak izi ve delil çalışması yaptı ardından lobi ve dış kamera kayıtları ise inceledi.

Rus mankene hırsızlık şoku: Milyonlarca liralık mücevher ve parası…

SPA'DAN DÖNDÜKTEN SONRA...

Aleksandra Serıakova'nın avukatı Umut Narin, evin kapısında hiçbir zorlanma olmadığını söyledi. '7 Eylül Perşembe günü müvekkilim rezidansın SPA'sından döndüğünde evinde tuhaflıklar hissediyor. Masanın üzerinde tek küpesini buluyor. Onun üzerine evinde herhangi bir eşyasının çalınıp çalınmadığını kontrol ediyor. Parasının ve kolyesinin çalındığını fark ediyor. 500 bin lira para ve 500 bin lira değerinde kolyemiz çalınıyor.

Rus mankene hırsızlık şoku: Milyonlarca liralık mücevher ve parası…

Olayın enteresan yanı herhangi bir kapı zorlaması yok. Hiçbir şekilde kapıda bir müdahale yok. Kapının herhangi bir bilen kişi tarafından açıldığı açık ve net. Bizim tahminimiz hem bölgeyi bilen ham de rezidansı bilen, buraya hakim ve Aleksandra'yı daha önceden takip etmiş biri olduğunu düşünüyoruz. İşin üzücü yanı da herhangi bir kamera kaydına bu hırsızın yakalanmamış olmasıdır.

Rezidansta sadece lobide kamera var. Koridorlarda ve asansörlerde maalesef kamera yok. Bu açıdan bizim için büyük bir eksiklik. Olay günü hemen karakolla irtibatı sağladık. Emniyet güçleri buraya gelerek parmak izi ve delilleri topladılar. Rezidansın lobi ve dış kapı kamera kayıtlarını topladılar. Umuyorum ki en kısa zamanda bir sonuç alabiliriz. Üzücü olan İstanbul'un göbeğinde ve bu kadar değerli bir noktada önemli bir rezidansta bu olayın olması, hem çok üzücü hem de düşündürücü' dedi.

Rus mankene hırsızlık şoku: Milyonlarca liralık mücevher ve parası…

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