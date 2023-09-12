Mamak Belediye Başkanı Köse: Mansur Yavaş 58 km metro yapacağına söz vermişti 1 km bile yapamadı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve geldiği 2019 yılından bu yana bir kilometre bile metro hattı yapmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, " Yavaş seçim vaadi olarak 58 kilometre metro yapacağına söz vermişti. Biz Meclis'te de onayladık ancak ortaya hala daha bir şey yok" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, dört yıl önce göreve gelirken kente 58 kilometrelik metro hattı yapacağının sözünü vermişti.Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yeniden aday gösterileceği açıklanan Yavaş'ın kötü karnesini ise AK Parti ABB Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ortaya serdi.Köse, TV100 canlı yayınında Yavaş'ın söz vermesine rağmen bir kilometrelik bile metro hattı yapmadığını söyledi.Köse, "Mansur Yavaş seçim vaadi olarak 58 kilometre metro yapacağına söz vermişti. Bir kilometre bile metro yapamadı. Biz Meclis'te de onayladık ancak ortaya hala daha bir şey yok. Büyük ihtimalle bunu da seçim vaadi olarak kullanacak." dedi.Hizmet sıralamasında 27'nci sıraya gerilediAK Parti döneminde hizmet sıralamasında ilk 10'da olan ABB, 4 buçuk yılda 27'nci sıraya geriledi. Ankara Büyükşehir'in "hizmet ortalaması" da yüzde 50'den yüzde 30'lara kadar düştü.