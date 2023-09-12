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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başkent Lefkoşa’da düzenlenen panelde "Biz dünyayla değil, biz Türk dünyasıyla kucaklaşmayı elbette tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 12.09.2023 - 14:00 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Biz Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız
KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi' konulu panel düzenlendi. Panele KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu katıldı. Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin, Türk milletinin kopmaz bir parçası olduğuna dikkati çekerek, 'Biz dünyayla değil, biz Türk dünyasıyla kucaklaşmayı elbette tercih ediyoruz.' dedi.

KKTC'nin, 11 Kasım 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci statüsüyle katıldığını hatırlatan Tatar, 'Nihayetinde bağımsız ve özgür bir halk olarak kendi geleceğini tayin etme hakkını haykıran bir topluluğun, bir milletin kopmaz bir parçası olan Türk halkının, kendi devletiyle Türk Devletleri Teşkilatı'nda bu aşamaya gelmesi, bizler için elbette milat niteliğindedir.' diye konuştu.

Tatar, paneldeki toplantıların 'hayırlara vesile olacak kararlar üretmesini' temenni ettiğini kaydetti. TDT'nin 'aşama aşama' güçlendirildiğini ifade eden Tatar, 'Dolayısıyla bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, oraya entegrasyonumuzda, kendi ayaklarımız üzerinde durma potansiyeline erişmenin de bahtiyarlığı içerisinde oluyoruz.' ifadesini kullandı.

'KKTC HAKSIZ MUAMELEYE UĞRUYOR'

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ise KKTC'nin 'uluslararası camiada izolasyona tabi tutulması ve haksız muameleye maruz kalmasının' Türkiye tarafından asla onaylanmadığını belirtti. Kıbrıs'ta devam eden mücadelenin daha güçlü bir şekilde sürdürüleceğinin altını çizen Yıldırım, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumak için fedakarlıktan kaçınmayacağını vurguladı.

Yıldırım, KKTC'nin geçen yıl TDT'ye gözlemci üye olarak kabul edilmesine işaret ederek, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya 'net bir irade' koyduğunu söyledi. Adada bir federasyon içinde tek devlet olmasının 'tarihe gömüldüğünü' belirten Yıldırım, 'Adanın geleceği, eşit egemenlikli iki devletin var olduğunun bütün dünyaca kabulünden geçiyor. Buradan bir dönüş söz konusu değildir.' dedi. Yıldırım, KKTC ile Türkiye arasındaki 'entegrasyonun' güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bazı Türk Devletlerinin Latin alfabesine geçmeyi arzuladıklarına dikkati çeken Yıldırım, halihazırda Özbekistan'ın Latin alfabesine geçtiğini ve Kazakistan'ın da geçme kararı aldığını belirterek, 'Eğer biz bunu başarırsak, ortak alfabeyi başarırsak, birçok şeyi çok daha hızlı bir şekilde çözme imkanına sahip olacağız.' dedi.
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