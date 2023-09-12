İstanbul depremi için en riskli ilçeler açıkladı! Bu bölgelerde oturanlar aman dikkat!

İstanbul depremi için en fazla risk taşıyan 15 ilçe açıklandı. Listelenen ilçelerin ise zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği vurgulandı. Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe şöyle sıralandı...

Kahramanmaraş depremleri, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği çok acı bir şeklide yeniden hatırlattı. Devlet millet el ele verip, depremin yol açtığı yaraları kısa sürede sardı.Beklenen İstanbul depremi konusunda ise bir uyarı daha yapıldı. En riskli 15 ilçe açıklandı.