  • USD: 26,84 - 26,89
  • EURO: 28,80 - 28,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Heyecanlandıran keşif: Toprağın dibinden çıkarıldı bölge turizme açılacak

Arkeologlar Denizli'de heyecan verici bir keşfe imza attı. Çal ilçesinde yer alan Aşağıseyit Höyüğü'ndeki kazılarda, 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen üzüm çekirdeği kalıntısı tespit edildi. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ise bağcılıkta önde gelen merkezlerden olan ilçenin bu gücünü tarihin eski dönemlerinden bu yana koruduğunu, 3 bin 500 yıllık üzüm çekirdeğinin bulunmasının heyecan verici olduğunu ifade etti.

Ekleme: 12.09.2023 - 10:29 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Heyecanlandıran keşif: Toprağın dibinden çıkarıldı bölge turizme açılacak
Denizli'nin Çal ilçesinde yer alan Aşağıseyit Höyüğü'ndeki kazılarda, 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen üzüm çekirdeği kalıntısı tespit edildi.

Aşağıseyit Mahallesi'nde yüzey araştırmaları sonucu Bakır Çağı'ndan bu yana yerleşimin olduğu tahmin edilen höyükte İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erim Konakçı başkanlığındaki ekip, kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Kazı ekibinin bu yıl ulaştığı buluntular arasında 3 bin 500 yıl öncesine tarihlenen üzüm çekirdeği kalıntısı dikkati çekiyor.

Heyecanlandıran keşif: Toprağın dibinden çıkarıldı bölge turizme açılacak

Doç. Dr. Konakçı, höyük alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, höyüğün Kalkolitik dönemden başlayarak Roma dönemine kadar kullanıldığını ve kale görünümünde olduğunu söyledi.

Kazı çalışmalarında elde ettikleri bulguların Helenistik ve Roma dönemi ile geç Tunç Çağı'na yönelik evreleri gösterdiğine işaret eden Konakçı, 'Milattan önce 1600'lara kadar uzanan tabakalara ulaşmış durumdayız. Yüzey araştırmalarında höyüğün geçmişinin geç Kalkolitik döneme kadar uzandığını biliyoruz. Yine aynı zamanda erken Tunç Çağı'nda ve Geç Tunç Çağı'nda yerleşim üzerinde iskanın var olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda devam edecek kazılarda bu tabakalara da ulaşılmasını bekliyoruz.' dedi.

Heyecanlandıran keşif: Toprağın dibinden çıkarıldı bölge turizme açılacak

Doç. Dr. Konakçı, kazılarda Geç Tunç Çağı'na ilişkin milattan önce 12. ile 16. yüzyıl arasına tarihlenen iki evreyi tespit ettiklerini, bu dönemlere ait mekanlar, ocaklar ve fırınlar bulduklarını aktararak bulguların arkeozoologlar ve arkeobotanikçiler tarafından da değerlendirildiğini kaydetti.

Heyecanlandıran keşif: Toprağın dibinden çıkarıldı bölge turizme açılacak

Hem Helenistik dönem hem de Geç Tunç Çağı'nda bölgede kullanılan tohum türleri ve bitki türleri hakkında bilgi edindiklerini aktaran Konakçı, 'Arpa buğdayın tüketilmiş olduğuna dair veriler elde ettik. Bir tane üzüm çekirdeği bulundu. O da bu bölgelerde milattan önce 1500'lerde üzüm tüketimine dair yeni bir bilgiyi sundu. Zaten biliyorsunuz Batı Anadolu kıyıları ve Orta Anadolu'da yoğun bir üzüm tüketimi faaliyetinin olduğunu biliyoruz. Bölgeler arası ticarette üzümün önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Çal'da da böyle bir bulgunun elde edilmiş olması, Batı Anadolu'nun ya da Anadolu'nun genel karakteri ile uyumlu bir noktada olduğunu bize gösterdi.' değerlendirmesinde bulundu.

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ise bağcılıkta önde gelen merkezlerden olan ilçenin bu gücünü tarihin eski dönemlerinden bu yana koruduğunu, 3 bin 500 yıllık üzüm çekirdeğinin bulunmasının heyecan verici olduğunu ifade etti.

Akcan 'Bölgenin ne kadar değerli olduğunu turizm açısından bir kez daha gördük. İnşallah kazı çalışmaları bittikten sonra bölgeyi turizme açmış olacağız.' diye konuştu.

Heyecanlandıran keşif: Toprağın dibinden çıkarıldı bölge turizme açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
CHP’deki rüşvet kavgasında son perde! Fatih Atay’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Beni karıştırma!
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan rüşvet skandalını ortaya çıkardı: ABB Meclisi'nde gündeme oturdu
Bakanlık göz açtırmıyor! 'Etiket ve kasa fiyatları kontrol edilmeli'
Libya'yı vuran sel felaketi! Sulara kapılan binlerce kişi hayatını kaybetti
İsrail basınından çarpıcı analiz! ‘Erdoğan İsrail’e ders veriyor’
CHP'de değişim isteyen Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık görevinden alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı o iddiaları yalanladı: Suç duyurusunda bulunacağız!
İyi Parti'nin büyükşehirlerde CHP'ye karşı çıkartacağı adaylar belli olmaya başladı
Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Bakan Mehmet Şimşek adımları açıkladı: Gıda enflasyonunun önüne geçilecek! Karar verildi: Sistem güçlendirilerek uygulanacak...
Soyer çiftçiye verdiği sözü tutmadı! Ata tohumu güvercinlere yem oldu
Mamak Belediye Başkanı Köse: Mansur Yavaş 58 km metro yapacağına söz vermişti 1 km bile yapamadı
Türk demokrasisinin 43 yıllık kara lekesi 12 Eylül 1980
Merkez Bankası açıkladı: İhracatçılara yeni kredi kolaylığı
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı
CHP'de siyasi iç savaş! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi seviye atladı
İYİ Partili Ayhan Erel'den yerel seçim çıkışı! CHP'li İzmir Büyükşehir'e tepki: Keşke AK Parti yönetse
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek’ten CHP’ye tepki! CHP videosunda EOKA’lı askerleri kullanmıştı!
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na tokat gibi sözler!
Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

Yeni sıcak hava dalgası geliyor! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul depremi için en riskli ilçeler açıkladı! Bu bölgelerde oturanlar aman dikkat!

İstanbul depremi için en riskli ilçeler açıkladı! Bu bölgelerde oturanlar aman dikkat!

Heyecanlandıran keşif: Toprağın dibinden çıkarıldı bölge turizme açılacak

Heyecanlandıran keşif: Toprağın dibinden çıkarıldı bölge turizme açılacak

ABD'de Google'a devasa dava: Tam 10 hafta sürecek...

ABD'de Google'a devasa dava: Tam 10 hafta sürecek...

6 Şubat depremiyle ilgili dikkat çeken açıklama: 'Yaklaşık 40 bin artçı oldu' diyerek uyardı

6 Şubat depremiyle ilgili dikkat çeken açıklama: 'Yaklaşık 40 bin artçı oldu' diyerek uyardı

Hepsi çöplükte bulundu: Binlerce yıllık tüm sırlar ortaya çıkacak

Hepsi çöplükte bulundu: Binlerce yıllık tüm sırlar ortaya çıkacak