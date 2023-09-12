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CHP’deki rüşvet kavgasında son perde! Fatih Atay’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Beni karıştırma!

CHP'deki kavga belediyelere kadar uzandı… CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ile CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu arasında 'yolsuzluk' kavgası çıktı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, 32 milyon liralık yolsuzluk yapan Özlem Çerçioğlu'ndan yana taraf aldı… Bunun üzerine Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, istifa ettiğini açıkladı. Zehir zemberek açıklamalar yaptı: Aydın'da CHP yok. Özlem Çerçioğlu partisi var!

CHP’deki rüşvet kavgasında son perde! Fatih Atay’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Beni karıştırma!
Ekleme: 12.09.2023 - 13:06 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
CHP’deki rüşvet kavgasında son perde! Fatih Atay’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Beni karıştırma!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz belediyelere kadar ulaştı… Aydın'da 'yolsuzluk' kavgası yaşandı. CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, "Ben onların neler çaldığını biliyorum. Asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar" diyerek bağlı olduğu CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu hedef aldı.

CHP’deki rüşvet kavgasında son perde! Fatih Atay’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Beni karıştırma!
Bunun üzerine Özlem Çerçioğlu, "Eğer ki sen sebepsiz zenginleşmeyi açıklayamıyorsan 'hadi güle güle sana' demesini biliriz" diyerek Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a savaş açtı! Atay'ın yolsuzlukla suçladığı Çerçioğlu'nun 4 yıl içinde İmfalt A.Ş. isimli şirkete 440 milyon liralık asfalt ihalesi verdiği ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZLEM ÇERÇİOĞLU'NA DESTEK

Kavga büyürken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak bir kez daha Özlem Çerçioğlu'nu açıkladı. Küplere binen Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, bugün düzenlediği basın toplantısında partiden istifa ettiğini ve görevine bağımsız devam edeceğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU BENİ DAVET ETMEDİ

Konuşmasında hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Özlem Çerçioğlu'nu hedef aldı… Açıklamaları, CHP içindeki krizin kanıtıydı… "Kemal Kılıçdaroğlu Kuşadası ziyaretinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tesislerinde yemek verildi. Aydın'ın en büyük ilçesi olan Efeler Belediye Başkanı davet edilmedi. Genel Başkan ya da Genel Başkan Yardımcısı Efeler Belediye Başkanı nerede diye sorma gereği duymadı" ifadesini kullandı.

CHP'Lİ YÖNETİCİLERİ DE SUÇLADI!

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, "CHP Aydın İl Başkanı ilçe başkanları WhatsApp grubuna mesaj gönderiyor. Arkadaşlar bunu paylaşalım diyor. CHP il başkan yardımcısı partisinin belediye başkanı aleyhine yazılan yazıyı ilçe başkanlığında acele paylaşılması için emir veriyor.

Bu benim il başkan yardımcım değil, sizin il başkan yardımcınız. Benim il başkanım değil sizin il başkanınız. Özlem Çerçioğlu'nun il başkanı ve il başkan yardımcısı. Bunu anlatmamdan sonra ne olacak biliyor musunuz? Hiçbir şey olmayacak. Genel Başkan Özlem Çerçioğlu'nu arayacak. Özlem Çerçioğlu onlar benim adamım diyecek. Partinin geldiği nokta bu arkadaşlar" açıklaması yaptı.

ÇERÇİOĞLU AĞIR CEZADA YARGILANIYOR

Belediye Başkanı Atay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Özlem Çerçioğlu o kadar başarılı ki diğer belediye başkanları onları örnek alıyor' sözlerini de cevapladı.

"Aman Kemal Kılıçdaroğlu beni karıştırma. Ben hiçbir şekilde onu örnek almıyorum. Özlem Çerçioğlu yaptığı işlerden dolayı asliye ve ağır cezada mahkemeleri var. Kendisi ile ilgili olan suçlamaları bilmeyebilirsiniz. Ben sizi bilgilendireyim. İhaleyi fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi evrakta sahtecilik" çıkışı yaptı.

CHP’deki rüşvet kavgasında son perde! Fatih Atay’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Beni karıştırma!

32 MİLYONU ASFALT İHALESİ…

Atay, "Asfalt ihalesinde 32 milyon lirayı hiç ettiler dedim. Nasıl parti yöneticisiniz. Fatih Atay sen böyle dedin. Bu doğru mu değil mi diye araştırma gereği duymadınız. Siz nasıl parti yöneticisisiniz. Ben ve meclis üyelerimiz 21 kez denetimden geçtik. Hakkımızda herhangi bir suçtan dolayı hiçbir dava açılmadı. Bir tek soruşturmamız var. O benim madalyam.

O da Danıştay'da kesinleşmedi. Jeotermal tesislerine ruhsat vermedim diye. Jeotermallerden çıkan hidrojen sülfür gazının halkımızı zehirlemesin diye ruhsat vermeyeceğim dedi. Bu sözümün arkasındayım. Bütün açılış ve törenlere CHP ilçe başkanı ne de milletvekilleri katılmıyorlar. Katılamıyorlar, korkuyorlar. Ancak İYİ Parti'nin milletvekili, il ve ilçe başkanı, Saadet, Gelecek, Deva Partisi yöneticileri katılıyor. Hepsine buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"CHP YOK, ÇERÇİOĞLU'NUN PARTİSİ VAR"

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, sözlerini şöyle sonlandırdı: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Aydın ilimizde CHP yoktur. Özlem Çerçioğlu partisi vardır. Ben de bu partiden istifa ediyorum. Görevimi bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğim.

CHP’deki rüşvet kavgasında son perde! Fatih Atay’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Beni karıştırma!
Birçok yalan haber yapılacağını biliyorum. Herhangi bir partinin ilçe başkanı ile il başkanı ile görevdeki milletvekilleriyle eski milletvekilleriyle görüşme yapmadım. Hayatımı verdiğim bu partiden istifa etmemin zorluğunu biliyorum. Özlem Çerçioğlu'nun kendisinin çalıp Genel başkanıyla yürüteceği bir parti haline geldi.
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CHP’deki rüşvet kavgasında son perde! Fatih Atay’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek sözler: Beni karıştırma!
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