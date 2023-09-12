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Bakan Bolat'tan ihracatçılara çağrı: Yeni hamleler bekliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ihracatçılara yönelik reeskont kredi hacmini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarmasıyla 1,5 ayda ihracatçılara sağlanan finansman desteğinin 10 kat artırıldığını belirtti, ihracatçılardan yeni hamleler yapmalarını beklediklerini söyledi.

Ekleme: 12.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bolat'tan ihracatçılara çağrı: Yeni hamleler bekliyoruz
İzmir programı kapsamında Vali Süleyman Elban'ı ziyaret eden Bakan Bolat, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde eğitimden sağlığa, savunmadan enerjiye, adaletten çevre projelerine, sanayiden tarıma her alanda millete hizmet vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Ekonomiye ilişkin 3 yıl süreli Orta Vadeli Program'ın açıklandığını, bu yol haritası kapsamında yapısal reformların hayata geçirileceğini söyleyen Bolat, şöyle devam etti:

'Birilerinin ekonomiyle alakalı felaket senaryoları ya da kriz edebiyatı yapmasını lütfen sakın dikkate almayın ve halkımızı hep birlikte bilinçlendirelim. Bir enflasyon problemi var. Hayat pahalılığı problemi var. Bu maalesef Kovid döneminin bütün dünyaya çıkardığı bir fatura oldu. Gelişmiş ülkeler de gelişmekte olan ülkeler de enflasyon canavarıyla uğraşıyor. Enflasyonla mücadele konusu zaten Orta Vadeli Program'ın temel omurgasını oluşturuyor. Bunu inşallah bu 3 yıllık dönemde başaracağız ve 2026 yılı hedefi olarak da tek haneli rakama düşürmek programda yazıldı ve bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz.'

İSTİHDAM, SANAYİ ÜRETİMİ VE İHRACAT VERİLERİ

İhracatı 300 milyar dolara çıkarma, cari açığı da 30 milyar dolar seviyesine indirme hedeflerinin olduğunu ifade eden Bolat, dün açıklanan istihdam rakamlarında da Türkiye'deki işsizlik oranının yüzde 9,4'e gerilediğinin görüldüğünü dile getirdi.

Bolat, 'Kriz olan bir ülkede işsizlik artar mı, azalır mı? Artar. Ama Allah'a şükür temmuz ayı itibarıyla da haziran ayı itibarıyla da istihdam rakamları iyi geldi. İşsiz sayısı 3 milyon 290 bin civarında. İş dünyası da vasıflı çalıştıracak eleman aradığını her vesileyle bizlere söylüyor. Bunun yanında sanayi üretim rakamı dün açıklandı. Yıllık bazda temmuz ayında yüzde 7,4 bir artış söz konusu. İnşallah ağustos ayı da artıda gelecek. İhracatta hem temmuz hem ağustosta rekor kırdık. Yani tarihin en yüksek ihracat rakamlarını elde ettik. Dış ticaret açığını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.' dedi.

İHRACATÇIYA YENİ FİNANSMAN DESTEĞİ

Bolat, İzmir'e iki müjdeyle geldiğini belirterek, 'Gelirken Halk Bankası ile ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Birliği ile görüştüm. Zaten bütün Türkiye'deki esnaf ve sanatkarlara çok ciddi finansman destekleri sağlandı 21 yıl boyunca, özellikle 2022'de. İzmir'i ziyaretimiz vesilesiyle İzmirli esnaf ve sanatkarlar için 100 milyon liralık bir finansman daha tahsis edildi. Hayırlı uğurlu olsun.' diye konuştu.

Bakan Bolat, bu finansman imkanının 6'şar aylık geri ödemeli ve 5 yıl vadeli olarak uygulanacağını bildirdi.

İhracatçılara yönelik yeni çalışmaların olduğunu dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

'Hazine ve Maliye Bakanlığı'mız, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızın da koordinasyonuyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve artırmak için günlük reeskont kredi hacmini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkardı. Bu, günde yaklaşık 103-105 milyon dolarlık bir finansman desteği demektir. Bu da ihracatçılarımıza hayırlı uğurlu olsun. Çünkü ihracatın artırılması en büyük hedefimiz. Dış ticaret açığı ve cari açığı azaltmak için. Bunun 2 milyar lirası Eximbank kaynaklarından tahsis edilecek. 25 Temmuz'da 300 milyon liradan 1,5 milyara çıkarılmıştı. Bugün itibarıyla da 1,5 milyardan 3 milyara çıkarılmış oldu. Yani 1,5 ayda 10 katı ihracatçılara finansman desteği sağlanmış oldu. Onlardan da artık ihracatta yeni hamleler yapmalarını bekliyoruz.'

Öte yandan, Bakan Bolat, basına kapalı gerçekleştirdiği İzmir Valiliği ziyaretinin ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sanayisi, turizmi ve gelişmiş lojistik imkanlarıyla ülkemiz ekonomisinin kalbinin attığı şehirlerimizden olan İzmir'de Valiliğimizi ziyaret ederek kamu yatırımları, Kemalpaşa Lojistik Merkezi ve Ankara-İzmir Hızlı Tren Projeleri hakkında bilgi aldık. İzmir'imizi ekonomik açıdan daha da güçlendirmek ve İzmir'in ihracatımıza daha çok katkı yapabilmesini sağlamak adına Bakanlık olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz' ifadesini kullandı.
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