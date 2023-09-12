AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na darbe tepkisi: Darbecilerin literatürünü kullanıyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:Darbelerin iyisi kötüsü olmaz ama en kötü sonuç doğuranlardan bir tanesi. Ülkenin o hale gelmesinde vesayet rejiminin sorumluluğundan bahsetmezler. Her darbe kendisine vatanseverlik atfetse de vatana ihanet eden bir sonuç doğurmuştur. 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi yeni cumhuriyetimizin omurgasını oluşturan bir ilkedir. Darbeler, ülkemize büyük zarar verdi. 12 Eylül'den 15 Temmuz'a kadar hepsinin bir kötülük mekanizması olarak ülkemizin bugünü ve geleceğine zarar verdiği biliniyor. 15 Temmuz'a verilen cevap darbe kültürüne verilmiş net cevap olmuştur.Bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu darbeyi kınarken, 20 Temmuz darbesi kavramından söz ediyor. Seçim sonuçlarını kabul etmeme şeklindeki tavrını sürdürmeye devam ediyor. Kanunlar, anayasa içinde tedbir almışsınız ama bu CHP genel başkanının hoşuna gitmiyor. Terör örgütünün gücünü kırmaya, karşı koyulan tedbirlerini sivil darbe olarak ifade ediyor. Sivil siyaseti aşağılamak için bir takım argümanlar üretilmişti. Maalesef kirli bir çizgi var. Darbecilerin sivil siyaseti aşağılamak için kullandığı argümanları, CHP genel başkanı tarafından kullanılmaya çalışılıyor. Lafın nereye gittiğini bilmeden ,cumhuriyet karşıtı açıklama yapıyor. Gayrimeşru olduğunu söylememize rağmen 'Böyle konuşmalar yapacağız' diyenler var. İlk defa bu derece darbecilerin kullandığı argümanların alenen kullanıldığı görülüyor. Bunun kaydını bir kez daha düşmüş olalım. Seçim millet iradesiyle tecelli etti.Barış konusunda ısrar edenin Türkiye olduğu görülüyor. Esir takası ve tahıl koridoru öne çıkıyor. Cumhurbaşkanımız girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. Rusya'nın ve Ukrayna'nın alternatif planı söz konusu oldu. Biz Karadeniz'de çatışma ortamı olmasını istemiyoruz. BM çatısı altında iki ülke ile sürecin yürütülmesi gerektiğini ifade ediyoruz. İki tarafından masaya dönmek için Batı'dan beklentileri var. Müzakereler BM aracılığıyla yapılmalı. Bunların canlanmasıyla üçlü inisiyatifin tamamlayıcı olması kıymetlidir.Burada Türkiye'nin çabaları takdir edildi. Türkiye'nin de desteklediği Afrika Birliği'nin üyeliğe kabul edilmesi kıymetli olacak. Türkiye'nin öncülük ettiği pek çok şey zirve bildirgesine girdi. İstanbul anlaşmasının bildirgeye girmesi önemli olmuştur. Kutsal kitaplara saldılar faşist darbe halini almıştır. Buna karşı biz duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyoruz. Ama G20 bildirgesinde kınanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Sıfır atık girişimlerinin de bildirgede yer almış olmasıdır. Artık dünya sistemini temsil eden kurumların yetersizliği ortaya çıkmaktadır. Yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç vardır.Seçim sonrası AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sıkılaşmaya başladığı gelişmelerle karşı karşıyayız. Vize serbesti ve gümrük birliği öne çıkmaktadır. AB ile değişik modeller hakkında çalışılıyor. 2016'da gümrük birliğinin güncellenmesine dair Avrupa Komisyonu başlatılmasını talep etti. Dünya istikrarsızlaşırken, Türkiye AB ilişkilerinin istikrarlı yapıya kavuşması kıymetli olacaktır.Deprem bölgesi sürekli gündemimizde. Adıyaman'da 4 noktada dönüşüm projesi temelleri atıldı. 2 Eylül'de Hatay'da 600 dükkanın temeli atılmıştır. Şehir merkezlerinin inşası bakanlığımız tarafından başlatılmış oldu. Bölgedeki hayat normale dönene kadar çalışma sürecek.Karabağ'daki sözde seçim meşru değildir. Hiçbir meşruiyeti yoktur. Oldu bittiyle, seçim yapıp kendilerine cumhurbaşkanı seçiyorlar. Bir yanda sınıra silah yığılması diğer bir tarafta sözde seçim yapılması, yürüyen istikrar sürecine darbe vuran bir şeydir. Paşinyan Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesiyle ilgili törene de gelmiştir. Ermenistan'ın bu tip korsan seçimlerden uzak durması gerekir. Türkiye kuşkusuz kardeş Azerbaycan'ı doğrudan desteklemektedir. Gerginliği yükseltmek Ermenistan'ın işine yaramaz.Bugün CHP vekili açıklama yaptı, CHP sözcüsü çıktı, 'Kabul etmiyoruz' dediğinde kıymetli olabilir ama evveliyatı var. Seçim döneminden geliyor. Seçim döneminde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terör örgütleri destek verdiler. Bu tekil bir olay değil, kabul etmiyoruz demek yetmez. CHP'nin terör örgütleri karşısındaki bağışıklığı çöktü. Bu açıklamaları kınıyoruz. CHP de doğru bir karar alarak en sert tedbirleri ortaya koymalıdır.