AK Parti Milletvekili Osman Gökçek’ten CHP’ye tepki! CHP videosunda EOKA’lı askerleri kullanmıştı!

Beyaz TV'de Duygu Çuhadar'ın sunumuyla yayınlanan Sürmanşet programına katılan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Osman Gökçek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin paylaştığı videoda EOKA'lı teröristlerin kullanılmasına sert tepki gösterdi.Osman Gökçek, “Gördüğünüz görüntü EOKA'nın teröristlerinin görüntüleri. Aslında bu görüntünün orjinalinde Türk bayrağımız var. Yani bizim Türk bayrağımızı esir aldığını göstermeye çalışan bu aşağılık teröristleri, Kılıçdaroğlu'nun kendi videolarında kullanması acaba bir tesadüf mü?Kılıçdaroğlu, ‘Aslında biz onları nasıl yendiğimizi göstermek için koyduk.' diyor. Bir insan kendi ülkesinin bayrağına yapılan bu hakareti göstermekten utanır. Bunun öncelikli olarak söylememiz lazım. Bunu soruyoruz, ‘Bu amaçla gösterdik.' diyorlar. Yani yine, aslında ‘Haberimiz yoktu da bu artık oldu. Buna bir kılıf uyduralım. Bununla alakalı bir konuşma yapalım.' demektir aslında.” ifadelerini kullandı.Sözlerinin sürdüren Gökçek, “CHP'de skandallar durmuyor. Geçen hafta bakıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'e, özür dileyerek ifade ediyorum, ‘maymun' ifadesini yakıştıran bir kişiyi danışman olarak alıyorlar. Bununla ilgili soru sorulduğunda da Kılıçdaroğlu, ‘Ben bunun böyle olduğunu bilseydim atamazdım.' diyor. Burada da ‘Bu videonun böyle olduğunu bilseydim bu videoyu koydurmazdım.' diyecek ama yine bunlardan bir haber.”“Bu ülkedeki şehitlere, bu ülkenin bayrağına, bu denli saygısızlık yapan bir terör örgütünün, siz, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir siyasi partinin kurumsalından bu şekilde bir paylaşım yapamazsınız. Bundan dolayı Türkiye'den özür dilemesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.