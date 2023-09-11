WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik ortaya çıktı! 6 aylık süre detayı...

Avrupa Birliği, kısa bir süre önce Dijital Piyasalar Yasası (DMA) olarak bilinen önemli bir rekabet reformu üzerinde anlaşmaya vardı. DMA kapsamında büyük teknoloji şirketleri kullanıcılara farklı uygulamalar kullanarak birbirleriyle iletişim kurma olanağı sunmak zorunda kalacak. WhatsApp da Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'nda belirtilen yeni düzenlemelere uyması gerekecek şirketlerden biri.Google Play Store'da bulunan en son Android için WhatsApp beta 2.23.19.8 güncellemesi ile WhatsApp'ın yeni düzenlemelere uymak için çalıştığı keşfedildi. Buna göre WhatsApp yeni düzenlemelere adanmış yeni bir bölüm üzerinde çalışıyor.WABetaInfo'nun aktardığına göre, bu bölüm halen geliştirme aşamasında olduğu için henüz hazır değil, boş görünüyor ve kullanıcılar tarafından erişilebilir değil, ancak başlığı bize şu anda üzerinde çalıştıklarını doğruluyor.WhatsApp'ın Avrupa Birliği'nde bu hizmeti sunabilmesi adına uygulamayı yeni Avrupa düzenlemeleriyle uyumlu hale getirmek için 6 aylık bir süresi olduğu söyleniyor. Şu an için bu özelliğin Avrupa Birliği dışındaki ülkeleri de kapsayıp kapsamayacağı belirsizliğini koruyor.Bu özellik ile WhatsApp, hesabı olmasa bile diğer kişilerin WhatsApp'taki kullanıcılarla iletişime geçmesine olanak tanıyacak. Örneğin, Signal uygulamasından biri, WhatsApp hesabı olmasa bile bir WhatsApp kullanıcısına mesaj gönderebilecek.Geliştirme aşamasında olduğu söylenen üçüncü taraf sohbet desteğinin, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulması bekleniyor.