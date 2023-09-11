  • USD: 26,84 - 26,89
  • EURO: 28,80 - 28,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik ortaya çıktı! 6 aylık süre detayı...

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik ortaya çıktı! Aktarılanlara göre bu özellik bir kişinin WhatsApp hesabı olmasa bile WhatsApp'taki kullanıcılarla iletişime geçmesine olanak tanıyacak. İşte detaylar...

Ekleme: 11.09.2023 - 17:13 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik ortaya çıktı! 6 aylık süre detayı...
Avrupa Birliği, kısa bir süre önce Dijital Piyasalar Yasası (DMA) olarak bilinen önemli bir rekabet reformu üzerinde anlaşmaya vardı. DMA kapsamında büyük teknoloji şirketleri kullanıcılara farklı uygulamalar kullanarak birbirleriyle iletişim kurma olanağı sunmak zorunda kalacak. WhatsApp da Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'nda belirtilen yeni düzenlemelere uyması gerekecek şirketlerden biri.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik ortaya çıktı! 6 aylık süre detayı...

YENİ BİR BÖLÜM ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Google Play Store'da bulunan en son Android için WhatsApp beta 2.23.19.8 güncellemesi ile WhatsApp'ın yeni düzenlemelere uymak için çalıştığı keşfedildi. Buna göre WhatsApp yeni düzenlemelere adanmış yeni bir bölüm üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo'nun aktardığına göre, bu bölüm halen geliştirme aşamasında olduğu için henüz hazır değil, boş görünüyor ve kullanıcılar tarafından erişilebilir değil, ancak başlığı bize şu anda üzerinde çalıştıklarını doğruluyor.


6 AYLIK SÜRE DETAYI

WhatsApp'ın Avrupa Birliği'nde bu hizmeti sunabilmesi adına uygulamayı yeni Avrupa düzenlemeleriyle uyumlu hale getirmek için 6 aylık bir süresi olduğu söyleniyor. Şu an için bu özelliğin Avrupa Birliği dışındaki ülkeleri de kapsayıp kapsamayacağı belirsizliğini koruyor.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik ortaya çıktı! 6 aylık süre detayı...

WHATSAPP'TAKİ KULLANICILARLA İLETİŞİM İMKANI

Bu özellik ile WhatsApp, hesabı olmasa bile diğer kişilerin WhatsApp'taki kullanıcılarla iletişime geçmesine olanak tanıyacak. Örneğin, Signal uygulamasından biri, WhatsApp hesabı olmasa bile bir WhatsApp kullanıcısına mesaj gönderebilecek.

Geliştirme aşamasında olduğu söylenen üçüncü taraf sohbet desteğinin, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulması bekleniyor.


Başıboş köpekleri savunarak 'Türkiye’de başıboş çocuk sorunu var' diyen YouTuber gözaltına alındı
İmamoğlu'ndan sürekli bozulan yürüyen merdivenlerle ilgili açıklama: Bazen insanlar oynuyor
Başkan Erdoğan'dan G20 dönüşü önemli açıklamalar! Batı'ya 'tahıl koridoru' mesajı: Verdikleri sözleri yerine getirmeliler
Türk askeri yerine EOKA'cı teröristleri koymuşlardı! Kılıçdaroğlu'na sert tepki: A be gerizekalı!
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Sözde askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek etkisiz hale getirildi
TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na HDP'li Önder'den tam destek: Kardeşimizdir
Bakan Mehmet Şimşek'ten enflasyon ve büyüme açıklaması
Bakan Tunç'tan TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na tepki: Gerekli soruşturma süreci başlamıştır
Kılıçdaroğlu'nun bölücü ortağı HDPKK isyan etti! Bay Kemal'in Tanrıkulu sözleri sonrası gözdağı: Not aldık
CHP'de 'mega' kriz! Kılıçdaroğlu 'Mansur Yavaş aday' dedi ancak İmamoğlu'nu teyit etmedi: Olaylı 100. yıl kutlamalarının perde arkası
Bakan Fidan'dan Kazakistan'da önemli açıklamalar...
İSKİ'ye çamurlu su isyanı: İstanbullular tepki gösterdi! Yarın okullar açılıyor...
Yunanistan, Kılıçdaroğlu'nun EOKA'lı paylaşımını konuşuyor: Hiçbir zaman cumhurbaşkanı olamayacak
FETÖ’den ceza alan CHP’li başkana kötü haber: Gözler Yargıtay kararında!
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünyada yankılandı: 'Önce yükümlülükler yerine getirilmeli'
İşsizlik oranları açıklandı
Bakan Bolat duyurdu: Öncüpınar'da dev operasyon
Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e ittifak çağrısı: Her zaman…
CHP'li Mansur Yavaş yeni eğitim öğretim yılı için yaptığı paylaşımda İngiliz çocukları kullandı: Bu kadar mı halktan kopuksunuz?
Zorunlu afet sigortası geliyor! İşte 2024'te devreye girecek uygulamanın detayları
WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik ortaya çıktı! 6 aylık süre detayı...

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik ortaya çıktı! 6 aylık süre detayı...

Kendi düşer diye 9 yıl bekledi: Yumurta büyüklüğünde!

Kendi düşer diye 9 yıl bekledi: Yumurta büyüklüğünde!

Antalya'da bir böcek 10 metrelik çınar ağacını yerle bir etti

Antalya'da bir böcek 10 metrelik çınar ağacını yerle bir etti

Burası İzmir: Gökyüzünde ateş topu! Görüntüler büyüledi!

Burası İzmir: Gökyüzünde ateş topu! Görüntüler büyüledi!

Kahramanmaraş’ta namaz kılanların arasına dalan şoförden akılalmaz ifade! 6 kişi ölmüştü!

Kahramanmaraş’ta namaz kılanların arasına dalan şoförden akılalmaz ifade! 6 kişi ölmüştü!

Twitter X düşüşe geçti: Elon Musk şokta!

Twitter X düşüşe geçti: Elon Musk şokta!