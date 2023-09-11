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TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na HDP'li Önder'den tam destek: Kardeşimizdir

Geçtiğimiz hafta katıldığı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik tepki çeken iddialarda bulunmasının ardından hakkında soruşturma açılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na HDP'den destek geldi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Twitter hesabından Tanrıkulu için, "Yıllarca hak mücadelesi verdi. Mazlumların yanıbaşında durdu. Kardeşimizdir. Sezgin Tanrıkulu yalnız değildir" dedi.

TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na HDP'li Önder'den tam destek: Kardeşimizdir
Ekleme: 11.09.2023 - 13:49 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na HDP'li Önder'den tam destek: Kardeşimizdir
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz hafta katıldığı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) tepki çeken sözler sarf etti.

Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını, köyleri yakarak bombaladığını iddia etti. TSK'yı sorgulayacaklarını söyleyen Tanrıkulu şöyle konuştu:

'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız.'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sırrı Süreyya Önder: Tanrıkulu yalnız değildir
Hakkında soruşturma başlatılan Tanrıkulu'ya HDP'den destek geldi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Tanrıkulu'na destek paylaşımı yaptı.

Önder, Twitter hesabından Tanrıkulu için, 'Yıllarca hak mücadelesi verdi. Mazlumların yanıbaşında durdu. Kardeşimizdir. #SezginTanrıkuluYalnızDeğildir' dedi.
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