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Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, eğitimcilere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Ekleme: 11.09.2023 - 13:00 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Defter, kitap, kalemle ilk kez tanışacak miniklerin, yeni dönemin ilk derslerine girecek gençlerimizin, öğrencilerini çok özleyen öğretmenlerimizin sevincini ve heyecanını bizler de paylaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimize, eğitimcilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim dönemi diliyorum' ifadelerini kullandı

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