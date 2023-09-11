Kendi düşer diye 9 yıl bekledi: Yumurta büyüklüğünde!

Şaşkına çeviren haberin adresi Kastamonu'nun Şenpazar İlçesi'ydi. Hasan Bi, 9 yıldır mesanesindeki taş sebebiyle yaşadığı ağrılara dayanamaz hale geldi.Taşın kendi düşeceğini düşünen Hasan Bi, 9 yıldır çeşitli tedaviler ve yöntemler denedi. Son yıllarda ağrılarının artması üzerine hastaneye gitti. Taşın yumurta büyüklüğünde olduğunu öğrendi. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Sadi Turkan tarafından gerçekleştirilen ameliyatta mesanesindeki taştan kurtulabildi.Dr. Sadi Turkan, 'Daha önce kendisine ilaç tedavisi uyguladık. Fakat ilaç tedavisinden yeterli faydayı görmedi. Dolayısıyla biz, prostatından önce biyopsi yaptık, temiz gelmesi üzerine hastamıza açık prostat ameliyatı yaptık. Mesanesinde taş da vardı. Taşı da aynı ameliyat seansında çıkartmış olduk. Ameliyatımız güzel geçti, hastanemizde hastamızın tedavisi tamamlandı ve kendisini taburcu ediyoruz' dedi.Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hasan Bi ise şunları söyledi: İdrar yollarım tıkalıydı, bu yüzden idrarımı yapamıyordum. O yüzden doktora geldim. Bana hap verdi, 'belki hap ile önleyebiliriz, idrar yolların apse kapmış' dedi.Hap ile geçmedi. Biz yine tekrar hastaneye geldik. Çocuklarım, beni alıp hastaneye götürdü. Şimdi iyiyim fakat az da olsa ağrım var, o kadar da olacak.Bu taşı ben yaklaşık 9-10 yıldır taşıyorum. Benim ağrılarım vardı. Şimdiye kadar hep geçer diye umursamadım, düşer dedik ama düşmedi. Düşmenin de çaresi yokmuş. Bir hayli büyük bir taş, yumurta büyüklüğünde bir taş…