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Kahramanmaraş’ta namaz kılanların arasına dalan şoförden akılalmaz ifade! 6 kişi ölmüştü!

Yürekleri yakan olay Andırın ilçesinde yaşanmıştı. Cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına girerek 6 kişinin ölümüne, 24 kişinin de yaralanmasına neden olan kamyonun şoförü Cengiz Aksu'dan (45) sonra şirket sahibi İ.A. da tutuklandı. Cengiz Aksu'nun savcılıktaki ifadesinde ise herkesi şaşırttı. İşte korkunç kazanın yeni detayları

Ekleme: 11.09.2023 - 13:04 Güncelleme: 11.09.2023 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş’ta namaz kılanların arasına dalan şoförden akılalmaz ifade! 6 kişi ölmüştü!
Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde cumartesi günü Cengiz Aksu'nun kontrolünü yitirdiği 27 AKZ 728 plakalı kamyon Kavaklı Mezarlığı'nda cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldı. Kazada, 6 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Kazanın ardından kamyon şoförü Cengiz Aksu gözaltına alınıp, dün tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Aksu'nun çalıştığı şirketin sahibi İ.A. ile yetkilileri M.S., K.G. ve M.A.A. da gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.A. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alındıktan sora serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden şirket sahibi İ.A. tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

İŞTE ŞOFÖRÜN SAVCILIK İFADESİ
Bu arada Cengiz Aksu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyleyen Aksu, 'Kahramanmaraş'tan yük yükledim. Darıovası'nın oraya geldiğimde Andırın yolu üzerinde çok kalabalık vardı.

Dikkatli şekilde döndüm, döndüğümde arabalar vardı. Daha sonra virajı döndüğümde kalabalık gördüm, aramızda 10 metre yoktu.

Frene bastım, kamyon kaydı, insanlar kaçışmaya başladı ve bu panik sırasında insanlar birbirlerini sıkıştırdı.

Ben kamyonun yönünü değiştirdim, durunca da yan yattı. Eğer kamyonun yönünü değiştirmeseydim, çok daha vahim sonuçlar olurdu' dedi.

Mustafa Güzeloğlu (65), Osman Önsel (49), Halil Önsel (70), Mehmet Peksoy (72), Tahir Temiz (73) ve Erdoğan Güzeloğlu'nun (37) hayatını kaybettiği kazada, yaralılardan 7'sinin tedavisi hastanede sürüyor.

Diğer 17 yaralı tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
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